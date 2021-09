Segundo a NitTrans, durante o dia o túnel vai continuar aberto ao trânsito com duas faixas liberadas ao tráfego de veículos. - Divulgação PMN

Publicado 10/09/2021 19:10 | Atualizado 10/09/2021 19:19

As obras do túnel Raul Veiga (São Francisco-Icaraí), na Zona Sul de Niterói, que tiveram início nesta semana seguem aceleradas, sempre à noite. O trabalho, é feito pela Emusa e pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e tem previsão de conclusão em dezembro.

Segundo a Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), a alteração no trânsito segue em algumas vias de Icaraí apenas no horário da obra, com o objetivo de evitar transtornos no trânsito. "Durante o dia, o túnel continua aberto ao trânsito com duas faixas liberadas ao tráfego de veículos. As interdições e desvios serão monitorados pelo Centro de Controle Operacional, em apoio aos operadores de trânsito e guardas municipais de Niterói", informou em texto a pasta.

Trânsito – O túnel Raul Veiga, que está localizado entre as Avenidas Quintino Bocaiúva e Roberto Silveira, é o acesso para os motoristas que estão em São Francisco e seguem em direção a Icaraí. O desvio será feito com a implantação de faixa reversível com dois sentidos no túnel Roberto Silveira. Neste sistema, os motoristas que estiverem na Avenida Quintino Bocaiuva irão acessar à esquerda a faixa reversível sentido túnel Roberto Silveira.

A Prefeitura informou as mudanças na Rua Presidente Roosevelt. E segundo informações, motoristas deverão seguir até acessar a faixa reversível sentido túnel Roberto Silveira. "Na saída da reversível, os motoristas deverão acessar a Rua Lemos Cunha, depois a Rua General Silvestre Rocha e, em seguida, a Avenida Roberto Silveira. Haverá proibição de estacionamento do lado esquerdo na Rua General Silvestre Rocha, nos dias úteis entre 16h e 7h, enquanto durar a obra no túnel Raul Veiga", afirmou o Executivo no texto.

Obra – As intervenções têm início após o trabalho realizado no túnel Roberto Silveira e, de acordo com a Emusa, a previsão é que o serviço no Túnel Raul Veiga seja concluído em dezembro. As obras, em caráter emergencial, incluem a recuperação do arco dos túneis, limpeza com hidrojato, verificação das estruturas e a perfuração para instalação de grampos tirantes com tela e jateamento em concreto. Este trabalho está sendo realizado pela Emusa.

De acordo com a Prefeitura, a Seconser realizou a instalação de lâmpadas LED no Túnel Roberto Silveira. "Ao todo, são 75 luminárias de 300 W, que vão representar uma economia de 25% de energia. No túnel Raul Veiga, a Seconser fará uma melhoria técnica nas 256 luminárias. Para isso, será feito um teste luminotécnico para avaliar a quantidade de luz que chega às pistas e ajustar a potência, medida que contribuirá para acabar com as sombras. O trabalho da Seconser nos túneis inclui, ainda, limpeza e melhoria nas paredes e revestimentos, reparo nas calçadas e no guarda corpo", informou o Executivo.