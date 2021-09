A secretária de Fazenda de Niterói, Marília Ortiz, apresentou as transformações digitais do órgão aos empresários da cidade e divulgou os próximos passos do Programa Supera Mais Ágil. - Divulgação PMN - Foto Douglas Macedo

A secretária de Fazenda de Niterói, Marília Ortiz, apresentou as transformações digitais do órgão aos empresários da cidade e divulgou os próximos passos do Programa Supera Mais Ágil.Divulgação PMN - Foto Douglas Macedo

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL), durante live nas redes sociais do Café Empresarial desta terça-feira (14), contou com uma apresentação da secretária de Fazenda de Niterói, Marília Ortiz, que falou sobre as transformações digitais do órgão aos empresários da cidade. Na ocasião, ela divulgou os próximos passos do Programa Supera Mais Ágil.

Segundo informações, atualmente a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) conta com 48 serviços prestados eletronicamente por meio de e-mails institucionais ou diretamente pelo Portal de Serviços da Prefeitura (https://servicos.niteroi.rj.gov.br/). Hoje foi anunciada a digitalização de ponta a ponta de mais um serviço da SMF, a senha web de acesso ao Sistema de Nota Fiscal Eletrônica do Município (NFS-e). Se antes os contribuintes precisavam enviar um e-mail solicitando a validação da senha, agora é possível solicitar diretamente pelo Portal de Serviços.



Durante o evento, também foi apresentada a nova atendente virtual do website da Secretaria. A nova ferramenta de atendimento irá auxiliar o cidadão que busca pelos serviços da instituição. O chatbot foi desenvolvido em parceria com a CDL Niterói, que adquiriu o software e doou à SMF. As equipes de Inovação em Serviços e de Tecnologia da Informação da SMF fizeram a programação da ferramenta, integrando todas as informações da carta de serviços. O chatbot ficará disponível no website da Secretaria a partir de outubro.



“Estamos em um momento de retomada econômica e queremos ser uma secretaria que auxilia o cidadão e os empresários. Nesse sentido, a gente tem como foco a digitalização dos serviços e também queremos facilitar o acesso à informações importantes da secretaria, por isso hoje apresentamos a nossa nova ferramenta de atendimento, que ganhou o nome de Zefa. É um chatbot que passará por três fases de desenvolvimento: a primeira versão tem como foco a prestação de informação integrada com a carta de serviços da Fazenda; na segunda versão o chatbot passará a contar com o livechat, atendimento em tempo real; e na terceira versão será possível realizar o serviço pela própria ferramenta. Estamos dando um passo importante para deixar o órgão cada vez mais integrado às novas tecnologias”, explicou a secretária.



"Melhorar o atendimento ao cidadão é uma prioridade e o lançamento do portal de serviços em 2021 foi um grande passo no processo de transformação digital. O aprimoramento dos serviços é um processo contínuo e depende do trabalho em rede com todas as secretarias, coordenadorias e órgãos da Prefeitura. Essas melhorias envolvem não apenas novas tecnologias, mas também a mudança de processos e das pessoas. A prefeitura vem investindo em todas essas frentes, com muita tecnologia, simplificação de processos e capacitação de servidores para poder melhorar o serviço prestado ao cidadão", destacou Ortiz.



O secretário municipal de Administração e membro da CDL, Luiz Vieira, destacou a importância da apresentação dos novos recursos para o empresariado da cidade. “A digitalização dos serviços da Secretaria de Fazenda leva ao contribuinte tecnologia e formas de acesso que antes não tínhamos. Essa modernização também envolve a desburocratização de muitos serviços, facilitando não só a vida do empresário, mas também do cidadão”, disse.



Supera Mais Ágil - O prazo para adesão ao Programa Supera Mais Ágil encerrou na semana passada e mais de 780 empresas se cadastraram manifestando interesse em obter crédito a juros zero. De acordo com a secretária, o primeiro lote com a relação das empresas que poderão pleitear o empréstimo sairá na próxima semana.



O Supera Mais é um programa da Prefeitura de Niterói em parceria com a AgeRio, que concede crédito com 10 meses de carência e pagamento em 36 parcelas a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$1 milhão. Os juros são integralmente custeados pela Prefeitura. O valor do empréstimo pode ser de até R$20 mil, até R$50 mil ou até R$80 mil, dependendo do porte da empresa.