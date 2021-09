Ao lado de vereadores e funcionários da Emusa, o prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve na região de Pendotiba, para a entrega das obras de drenagem e pavimentação que contemplaram 27 ruas, incluindo os bairros de Matapaca, Vila Progresso e Jardim América. - Divulgação PMN - Foto Berg Silva

Ao lado de vereadores e funcionários da Emusa, o prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve na região de Pendotiba, para a entrega das obras de drenagem e pavimentação que contemplaram 27 ruas, incluindo os bairros de Matapaca, Vila Progresso e Jardim América.Divulgação PMN - Foto Berg Silva

Publicado 14/09/2021 20:02

O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve na região de Pendotiba, na manhã desta terça-feira (14), para a entrega das obras de drenagem e pavimentação que contemplaram 27 ruas, incluindo os bairros de Matapaca, Vila Progresso e Jardim América. O investimento do Município neste projeto foi de R$11,2 milhões.



Axel Grael destacou que a gestão municipal vai trabalhar para que a região tenha toda infraestrutura adequada, proporcionando melhor qualidade de vida aos moradores.



“Essa aqui é mais uma obra de urbanização, de drenagem e pavimentação. Completamos 27 ruas que foram pavimentadas na região, ruas que tinham muita dificuldade de trânsito, e é muito importante que a gente dê continuidade a esse trabalho de melhoria da infraestrutura da nossa cidade. Essa é uma obra que durou um ano e meio com investimento de mais de R$ 11 milhões e a gente continua com esse trabalho de urbanização”, disse.



Segundo a Prefeitura, entre as vias que receberam drenagem, padronização das calçadas e pavimentação estão as do entorno da Praça da Saudade, as ruas Professor José Peçanha Faria, Coronel João Thomás, Leonardo da Vinci, Toulouse Lautrec, Diego Rivera, Rua M, Luiz Sobral, Van Gogh e Valter Neves. "Algumas vias, devido ao aclive, receberam pavimentação de concreto, como a Rua Doutor José Castro Pache de Faria e a Rua Projetada. Já a Cândido Portinari teve todo o paralelepípedo reformado", informou em texto o Executivo.





Segundo o presidente da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carrera, a Prefeitura realizou a intervenção em uma região que convivia, constantemente, com alagamentos. "Foi um estudo bem complexo de drenagem e, após concluir o projeto, executamos as obras. Fizemos aduelas de concreto, manilhas de concreto armado e três tipos de pavimentação com asfalto, concreto e paralelepípedo. Agora, essas vias têm um escoamento rápido em caso de chuva”, disse Carrera.



De acordo com informações, a obra na região de Pendotiba faz parte de um pacote de intervenções da Prefeitura de Niterói em bairros que não contam com rede de drenagem e pavimentação. Outro bairro beneficiado com obras realizadas pelo município foi o Rio do Ouro. "As intervenções foram concluídas em dezembro de 2020, beneficiando 11 ruas com um investimento de R$7,2 milhões. No momento, a Prefeitura realiza obras de drenagem e pavimentação nos bairros Santo Antônio, Maralegre, Serra Grande e Maravista", informou a Prefeitura.



Na ocasião, Grael destacou, também, os avanços e investimentos que a região de Pendotiba recebe nos últimos anos para a extensão de rede coletora de esgoto, construções de elevatórias e instalações de novas ligações de esgoto. "No Sapê, a concessionária Águas de Niterói implantou, aproximadamente, 12 quilômetros de rede coletora e mais de 500 ligações domiciliares, e no Badu, oito quilômetros de rede coletora e, também, quase 500 ligações", disse o chefe do Executivo.