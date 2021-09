O presidente da Nittrans, Gilson Souza, e o presidente da Associação Pestalozzi de Niterói, Carlos Consídera. Reunião tratou sobre trânsito da Estrada Caetano Monteiro. - Divulgação Pestalozzi

O presidente da Nittrans, Gilson Souza, e o presidente da Associação Pestalozzi de Niterói, Carlos Consídera. Reunião tratou sobre trânsito da Estrada Caetano Monteiro.Divulgação Pestalozzi

Publicado 13/09/2021 19:56



O presidente da Associação Pestalozzi de Niterói, Carlos Consídera recebeu na manhã desta segunda-feira (13) a visita do presidente da Nittrans, Gilson Souza. No encontro, ficou acertado que a empresa de engenharia de trânsito do município fará um projeto de sinalização viária no trecho da Estrada Caetano Monteiro, onde fica a sede da instituição voltada para pessoas com deficiência.



“Vamos trazer nossa equipe técnica para um levantamento real da situação. O objetivo é dar aos usuários da Pestalozzi a possibilidade de uma travessia segura”, disse Gilson. Carlos Consídera elogiou o relacionamento mantido entre a Prefeitura de Niterói e a Pestalozzi e afirmou que é uma preocupação constante da instituição a segurança dos pacientes que diariamente vêm a Pestalozzi em busca dos serviços de reabilitação.



“Ficamos sempre preocupados com a travessia dessas pessoas, algumas usuárias de cadeira de rodas e que muitas vezes necessitam do transporte público e, por isso, têm que cruzar a pé a estrada Caetano Monteiro que tem um fluxo intenso de veículos. Acreditamos que a nova sinalização irá beneficiar e trazer segurança para nossos pacientes”, disse Consídera, que lembrou ter solicitado ao vice-prefeito, Paulo Bagueira a agenda com a diretoria da Nittrans.



A visita foi acompanhada pelo superintendente geral da Pestalozzi, Juarez Mothé e pelo coordenador administrativo, Marcello Pacheco.