A maioria das atividades é realizada ao ar livre e as que precisam de barras ou espelho são realizadas em sala com ventilação e distanciamento. - Divulgação PMN

A maioria das atividades é realizada ao ar livre e as que precisam de barras ou espelho são realizadas em sala com ventilação e distanciamento. Divulgação PMN

Publicado 13/09/2021 19:06 | Atualizado 13/09/2021 19:26

A Prefeitura de Niterói, por meio das Administrações Regionais do Barreto e do Fonseca, está com inscrições abertas para atividades físicas nos Hortos do Barreto (Parque Palmir Silva) e do Fonseca (Horto Florestal do Fonseca). São aulas gratuitas de danças de ritmos diferentes, pilates, jazz infantil, ginástica para idosos, coral e lutas.

Segundo informações, a maioria das atividades é realizada ao ar livre e as que precisam de barras ou espelho são realizadas em sala com ventilação e distanciamento. "Todas seguem os protocolos sanitários de combate à Covid-19, como uso de máscara obrigatório e aferição de temperatura. Em razão da pandemia, o número de alunos por turma está limitado. A inscrição é realizada direto com o professor, no horário de cada aula", afirmou o Executivo em texto.



O Horto do Barreto oferece aulas de dança e pilates (segundas, quartas e sextas, 7h às 13h), dança do ventre (segundas, 15h às 16h, terças e quintas, 9h30 às 10h30), jazz infantil (sábados, 14h às 16h - a partir dos 4 anos), dança de salão (terças 14h às 16h), aula para terceira idade (segunda a sexta, 8h30 às 9h30), dança mix (sábados, 9h às 10h), muay thai (segundas, 10h30 às 11h30 e 14h às 15h – a partir de 9 anos), jiu jitsu (terças e quintas, 10h às 12h e 14h às 16h - a partir dos 7 anos), capoeira (quartas, 14h às 16h - a partir dos 5 anos), coral da terceira idade (sextas, 14h às 16h) e hip hop (sábados, 10h30 às 12h - a partir dos 12 anos).



Acompanhada do filho Benjamim, de apenas 10 meses, Bárbara Saturino de Oliveira Lima, de 38 anos, pratica atividades há um mês. "Faço aula todas as manhã, inclusive aos sábados, e venho com ele sempre. Meu filho fica animado e bate palma na hora da dança, mas é muito chicletinho e tem horas que não quer ficar no carrinho. Então, danço com ele no sling ou no peito mamando, dançamos de qualquer jeito. É maravilhoso ter essas atividades perto de casa. Eu me sinto viva! Depois de ser mãe, a gente só fica cuidando do bebê em casa e indo lá na dança, nós dois nos divertimos", disse Bárbara.



A Prefeitura de Niterói comunica que, no Fonseca, há disponibilidade de aulas para dança de salão (quartas, 14h às 16h), taekwondo (sexta e domingo, 9h às 11h) e aula mix (sábados, 9h às 11h).