Na operação mais de dez motos foram removidas ao depósito. Várias delas não apresentavam as mínimas condições de segurança e algumas, nunca havia sido registradas. - Divulgação PRF

Publicado 12/09/2021 19:16 | Atualizado 12/09/2021 19:56

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, no sábado, dia 11, um patrulhamento voltado para a fiscalização de motocicletas na Ponte Rio-Niterói, logo após a praça do pedágio, em Niterói.



Por se tratar de um veículo bastante vulnerável em caso de acidentes, os policiais, além de fiscalizarem as motocicletas, também fizeram um trabalho de educação para o trânsito no local. A equipe envolvida conversou com os condutores e tentou conscientizá-los sobre os riscos na condução dos veículos de duas e três rodas.



Segundo informações da PRF, os policiais trabalham, incansavelmente, para a preservação da vida. "Ao fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias e estradas federais e também, realizando a segurança viária no Brasil", ressaltou a PRF.