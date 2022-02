O projeto vai oferecer oportunidade de capacitação para 120 mulheres na área do empreendedorismo feminino. - Divulgação PMN - Fotos: divulgação Codim

O projeto vai oferecer oportunidade de capacitação para 120 mulheres na área do empreendedorismo feminino.Divulgação PMN - Fotos: divulgação Codim

Publicado 01/02/2022 18:54

A Coordenadoria de Políticas e Direitos da Mulher (Codim) realizou, nesta terça-feira (01), a aula inaugural do Programa Mulher Líder, lançado pela Prefeitura de Niterói em outubro do ano passado. Neste primeiro semestre, 60 alunas vão participar da capacitação. A aula inaugural aconteceu no Caminho Niemeyer, onde as mulheres receberam um kit com material complementar para as aulas. O projeto faz parte do prêmio de um edital do Consulado Americano – Federal Assistance 2021, recebido pela Codim em junho de 2021.

A secretária Fernanda Sixel, responsável pela Coordenadoria de Políticas e Direitos da Mulher de Niterói, explicou a importância do projeto na geração de autonomia para as mulheres.

“A Codim existe há 19 anos e nossa principal missão é o enfrentamento as violências contra as mulheres. Compreendemos que investir na capacitação das mulheres possibilita sua emancipação financeira e autonomia. Para além do acolhimento e fortalecimento das mulheres pelos nossos equipamentos, estamos possibilitando portas de saída do ciclo da violência, renovando a esperança e a construção de uma nova trajetória em suas vidas”, destacou Fernanda.

O Mulher Líder prevê a construção de um programa de formação com base em tecnologia, inovação e liderança para potencializar o empreendedorismo feminino e contará ainda com co-working e espaço kids. O projeto prevê que sobreviventes de violência de gênero ou em situação de vulnerabilidade social tenham um percentual de vagas para busca de oportunidades de geração de renda.

Amália Adriane, 53 anos, é um exemplo de que é possível dar a volta por cima. Mãe de três filhos, sofreu violência moral e psicológica e há 10 anos conheceu o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos (Ceam).

“Sofri violência doméstica e cheguei ao Ceam por indicação de uma amiga. Além do atendimento, fui encaminhada para fazer um curso de massoterapia. O curso me salvou de uma depressão e de vários gatilhos ligados à violência. Hoje me sinto muito melhor e consigo me sustentar com a massoterapia. Com o Programa Mulher Líder espero alavancar meu trabalho, fazer uma divulgação melhor e de qualidade do meu serviço e aumentar meu número de clientes para continuar me sustentando”, disse Amália.



Ao longo de 2022, serão formadas quatro turmas com 30 vagas cada. Os cursos têm duração de quatro meses. As disciplinas incluem ensino à distância e presencial e abrangem as competências de liderança, planejamento estratégico, gestão financeira, inovação, programação, marketing digital entre outras.

Outra aluna do curso é a Ingrid de Jesus, 24 anos, que acredita na sua evolução profissional com o programa.

“Trabalho na área de estética e faço acompanhamento no Ceam. Acredito que o Programa Mulher Líder vai me ajudar a evoluir como profissional. Além disso, também sou uma das beneficiárias do Auxílio Social. Esse dinheiro vai me ajudar a empreender e conseguir minha autonomia. Faço tranças, design de sobrancelhas, depilação e sou extensionista de cílios e acho que esse vai ser um grande impulso para o meu trabalho”, contou a aluna.



A aula inaugural contou com apresentação e boas vindas da secretária Fernanda Sixel, explanação do programa e sua plataforma pela gerente Carla Tavares, exposição do subsecretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Niterói e vice-presidente da Associação Comercial e Industrial do Rio de Janeiro (Acierj), Igor Baldez, sobre políticas públicas destinadas às empreendedoras da cidade, uma explicação de Luiz Thomaz sobre a Casa do Empreendedor, Julia Goromar, coordenadora do eixo de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, apresentando leis e direitos das mulheres e uma palestra sobre Marketplace e Empreendedorismo Digital com Ana Virgínia Medeiros que é professora do Mulher Líder - módulo III - Inovação e Tecnologia: Empreendedorismo Digital.

O programa Mulher Líder está sendo financiado com o dinheiro do prêmio do edital do Consulado Americano – Federal Assistance 2021. A metodologia atende a, pelo menos, quatro itens propostos no edital como Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; Indústria, Inovação e Infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; e Redução das Desigualdades. O projeto também conta com a parceria do Senac - RJ e da Viva Rio.

O Projeto Mulher Líder está alinhado ao Plano Estratégico de Niterói e colabora com a possibilidade de transformar a realidade dos lugares onde as mulheres residem a partir da ação direta de uma liderança empoderada e capacitada. Essa proposta vai ao encontro de uma cidade próspera e dinâmica, com promoção da inclusão social e permitindo que os cidadãos menos favorecidos tenham a oportunidade de fazer parte da geração de renda da cidade, por meio da construção de capital intelectual nas áreas conectadas aos pontos fortes econômicos locais ofertando oportunidades iguais.