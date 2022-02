Segundo a Prefeitura, o município não recebeu do Ministério da Saúde novas doses da Pfizer. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Segundo a Prefeitura, o município não recebeu do Ministério da Saúde novas doses da Pfizer.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 03/02/2022 18:06

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói suspendeu, a partir desta quinta-feira (03), a vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 anos de idade. O município não recebeu do Ministério da Saúde novas doses da Pfizer e zerou o estoque nesta quarta-feira (02). A imunização das crianças de 6 a 11 anos seguirá com a vacina CoronaVac.



Para receber o imunizante, as crianças precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina. A criança tem que estar acompanhada de um responsável legal que deverá estar de posse da carteira de vacinação do menor. A vacinação deste grupo acontece na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca).

A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h. É possível realizar o agendamento para a vacinação através do aplicativo Colab.



A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassadas pelo Ministério da Saúde. A CoronaVac foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS



Quinta-feira (02) – Repescagem para crianças de 06 a 11 anos



ENDEREÇOS DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS



– Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



– Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



– Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.



– Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Av. Jansen de Melo, s/n – São Lourenço.



A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.



DOCUMENTAÇÃO



Carteira de vacinação da criança



Identidade ou certidão de nascimento



CPF ou cartão SUS



Comprovante de residência do representante legal



Laudo médico indicando condição clínica (comorbidades e deficiência permanentes)