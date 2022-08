Em caminhadas nas feiras de Duque de Caxias e Piabetá, em Magé, acompanhado pelo ex-prefeito de Duque de Caxias Zito, que é candidato a deputado estadual, Rodrigo Neves defendeu a reestruturação dos Cieps. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Em caminhadas nas feiras de Duque de Caxias e Piabetá, em Magé, acompanhado pelo ex-prefeito de Duque de Caxias Zito, que é candidato a deputado estadual, Rodrigo Neves defendeu a reestruturação dos Cieps.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 29/08/2022 12:47 | Atualizado 29/08/2022 12:48

O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, esteve na Baixada Fluminense e defendeu neste domingo, 28, a ampliação de investimentos em Educação e criticou o abandono da rede de ensino pela atual gestão.

Em caminhadas nas feiras de Duque de Caxias e Piabetá, em Magé, acompanhado pelo ex-prefeito de Duque de Caxias Zito, que é candidato a deputado estadual, Rodrigo Neves defendeu a reestruturação e modernização dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), criados por Leonel Brizola e conhecidos popularmente como brizolões.

“Nós vamos reabrir todos brizolões que estão abandonados no estado. Se não tivessem acabado com os CIEPs, não estaríamos perdendo tantos jovens para a criminalidade. Não há outro caminho para o estado do Rio de Janeiro que não seja a Educação”, disse Rodrigo, que circulou pelas feiras ouvindo ideias e conversando com o povo sobre suas propostas para o estado do Rio de Janeiro.