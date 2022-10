A princípio, o projeto estará disponível em 15 pontos da cidade, em datas e horários específicos. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

A princípio, o projeto estará disponível em 15 pontos da cidade, em datas e horários específicos.Divulgação Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Ginástica gratuita pela manhã e uma oportunidade de conhecer pessoas e se exercitar: é esse combo que a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), oferece aos idosos da cidade com o projeto Niterói 60 UP. A princípio, o projeto estará disponível em 15 pontos da cidade, em datas e horários específicos.

A aposentada Dulcineia Rocha, de 81 anos, vai todos os dias ao Horto de Itaipu – um dos pontos de ginástica do projeto.

“Minha vida mudou muito depois que passei a vir nas atividades: tenho mais disposição e energia, além de ter feito diversos amigos”, conta.

Sobre fazer amigos e socialização, a dona de casa Irene Silva, de 68 anos, outra assídua das aulas de ginástica no Horto de Itaipu, completa: “Eu não interagia com as pessoas, não tinha essa integração. Muito além da atividade física, aqui eu me libertei, fiquei mais falante, sou mais feliz e estou adorando!”

De acordo com o secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf), o prazer do idoso em se envolver em atividades que lhe tragam o bem-estar é fundamental para a sua vida.

“As atividades sociais e culturais geram sentimentos positivos e evitam a depressão, principalmente nessa parcela da população, acima dos 60 anos. A nossa grande intenção é permitir essa interação. Fazer com que os idosos possam sair de casa, conversar, conhecer pessoas novas... Nosso objetivo principal é dar a eles qualidade de vida, pela socialização”, explica.

O secretário explica que a cidade precisava de um projeto com o objetivo de aumentar a qualidade de vida e reduzir o adoecimento dos idosos, já que é um dos municípios com maior porcentagem de população acima de 60 anos, se comparado ao restante do país.

“Os idosos da nossa cidade merece toda nossa atenção. Afinal, em Niterói, cerca de 18% da população é idosa. Aqui temos um número de pessoas idosas acima da média do resto do país. O envelhecimento da população tem impactos importantes na saúde, o que nos alerta para a importância da organização de uma rede de atenção a essa população para a oferta de cuidados longitudinais”, afirma.

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. E, em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de zero a quatorze anos. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de 45,4 anos, em 1940, para 75,4 anos, em 2015.

Além da ginástica, o projeto oferece aulas de dança de salão e de canto.

Programação especial no mês do idoso - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Idoso, vai realizar um grande evento para os maiores de 60 anos no próximo sábado (29), em comemoração ao mês do idoso. A atividade contará com muitas atrações e será gratuita. O evento acontecerá na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, das 9h às 12h. Além das aulas de ginástica e dança de salão, serão oferecidos exames de glicose e aferição de pressão.

“Tudo será regado a muita música, com show ao vivo! A ideia é que tenham uma manhã muito agradável!”, conta Zaf.

Parcerias – O evento em comemoração ao mês do Idoso em Niterói tem parceria da Secretaria Municipal de Governo (Semug), da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal das Culturas. Além disso, conta com apoio do Projeto 60 up, do Núcleo de Defesa Civil de Niterói, da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin), do Senac, do Inea, do Hortifruti, do Rotary Club de Niterói, da empresa Águas do Porto, do Point do Idoso, do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, do Guaraná Tatu, da AmeClinic, da Life+ e da Speed Farma.

Confira local das atividades Niterói 60 UP - Ginástica:



Icaraí – calçadão da praia, em frente à Rua Miguel de Frias (de segunda a sexta, às 7h);

Santa Bárbara – praça (de segunda a sexta, às 7h);

São Lourenço – Igreja de Sant`Anna (de segunda a sexta, às 7h);

Largo da Batalha – praça (de segunda a sexta, às 7h);

Ilha da Conceição – Cesu (de segunda a sexta, às 7h);

Vital Brazil – praça atrás do posto de saúde (de segunda a sexta, às 7h);

Piratininga – calçadão da praia, no desvio (de segunda a sexta, às 7h);

Centro – Hortifruti da Rua Marquês de Paraná (de segunda a sexta, às 7h);

Barreto – Horto (de segunda a sexta, às 8h30);

Matapaca – Igreja de São Sebastião (de segunda a sexta, às 8h30);

Itaipu – Horto (de segunda a sexta, às 8h30);

Engenho do Mato – praça (de segunda a sexta, às 8h30);

Ingá – praça (de segunda a sexta, às 8h30);

Santa Rosa – praça do Largo do Marrão (de segunda a sexta, às 8h30);

Charitas/Preventório – ao lado da estação das barcas (às segundas, quartas e sextas, às 8h30).