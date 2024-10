Neltur: presidente André Bento acredita na relevância do evento - Divulgação

Neltur: presidente André Bento acredita na relevância do eventoDivulgação

Publicado 31/10/2024 15:45

Niterói - A cidade de Niterói marca presença na FESTURIS - Feira Internacional de Turismo 2024. A mais efetiva feira de negócios turísticos das Américas, dos dias 7 a 10 de novembro próximo, será na cidade de Gramado (RS). “Festuris Conexão Futuro” é o tema desta 36ª edição. Este tema foi escolhido pela força que a Feira carrega na sua história de sucesso, sempre sendo referência em turismo e com ideias inovadoras.

Para André Bento, Presidente da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), esta é mais uma grande e relevante oportunidade de expor Niterói com sua história, monumentos arquitetônicos, cultura e belezas naturais, se conectando diretamente com os inúmeros profissionais do trade turístico mundial que estarão na FESTURIS.

“Esta é mais uma Feira Internacional importante onde a Neltur se faz presente, propagando o que há de melhor em Niterói, fazendo conexões com um público totalmente voltado não só à inovação, mas sobretudo no trabalho em prol do turismo mundial”, analisou Bento.

A Neltur estará no estande da SETUR (Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro), num trabalho que marca uma parceria que há muito vem resultando positivamente na divulgação da cidade, como um excelente destino turístico do país e do mundo.