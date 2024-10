Theatro Municipal de Niterói: palco do Carioca Prog Festival - Reprodução

Theatro Municipal de Niterói: palco do Carioca Prog FestivalReprodução

Publicado 31/10/2024 12:00

Niterói - Em sua 7ª edição o Carioca Prog Festival chega a Niterói, no palco do Theatro Municipal, nos dias 1 e 2 de novembro, sexta e sábado, às 19h. O festival de rock progressivo será realizado nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo.



Na sexta-feira, dia 1 de novembro, sobe o palco de nosso Theatro, as bandas Jubal Troupe e Veludo; no sábado, 02, será a vez do Som Nosso de Cada Dia e Ultranova.



Se consolidando como referência nacional na música progressiva, o CaRIOca ProgFestival conquistou um público fiel e alçou novos voos. Ao todo, serão sete dias de muito rock progressivo.



O Festival



O Carioca Prog Festival surgiu em 2017, com sua 1ª edição de quatro dias pautados no Centro da Música Carioca, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, com a proposta de promover um festival com bandas de rock progressivo na semana dedicada ao rock, no mês de julho.



A partir de 2018, em sua 2ª edição, o festival cresceu fazendo um circuito integrado de rock progressivo, tanto em teatros públicos quanto privados, no Rio de Janeiro e em Niterói, adquirindo uma maior credibilidade no cenário cultural.



Desde a primeira edição, em 2017, passaram pelos palcos culturais do Carioca Prog Festival bandas de vários estados do país, como Rondônia, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, e do Rio de Janeiro.



Ao longo das seis edições realizadas, o festival alcançou um público presente de 3.654 pessoas presentes, em teatros que variam de 150 a 400 lugares. E a expectativa para este ano é enorme.

"A expectativa é grande. Estamos chamando a 7ª edição de "virada de mesa". E a gente não para. Queremos ver o Carioca Prog Festival crescendo e chegando a mais pessoas e lugares", finaliza Cláudio Paula, que divide com Vladimir Ribeiro a curadoria e a produção do festival.



SERVIÇO



Evento: Carioca Prog Festival 2024 - 7ª edição

Datas: Sexta-feira, 01 de novembro: Jubal Troupe e Veludo - Sábado, 02 de novembro: Som Nosso de Cada Dia e Ultranova

Horário: 19h

Duração: 150 min

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$ 140 (inteira)

Vendas pelo Sympla, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói