Niterói: município é o único do Rio a contar com dois locais para atendimento presencial da iniciativa - Lucas Benevides

Publicado 24/09/2025 15:38

Niterói – A Prefeitura segue expandindo os serviços de relacionamento com o cidadão com o objetivo de promover a transformação digital em todos os órgãos da gestão. Nesta segunda-feira (22), a cidade ganhou mais uma unidade presencial do Balcão Gov.Br, portal digital do Governo Federal que centraliza serviços, informações e documentos digitais para o cidadão. O serviço está sob gestão da Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento Cidadão da Prefeitura de Niterói e é uma parceria com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

O município já conta com um espaço para tirar dúvidas e auxiliar à população, na Engenhoca, e se tornou o único do Rio de Janeiro a ganhar a segunda sala de atendimento. O espaço começou a funcionar no prédio da Secretaria de Fazenda, na Rua da Conceição, no Centro. O coordenador de Governo Digital e Relacionamento Cidadão da Prefeitura de Niterói, Fernando Stern, destacou o compromisso municipal com a transformação digital.

“Em Niterói, uma de nossas prioridades é a digitalização do governo como forma de facilitar a vida das pessoas. O Balcão Gov.Br é uma ótima iniciativa que une o atendimento presencial e humanizado à digitalização dos serviços. O município fez parte do programa piloto e agora será a cidade com mais balcões do Brasil porque a gente acredita que a tecnologia e os serviços digitais precisam servir para facilitar e tornar a vida do cidadão mais simples. Os direitos digitais são um compromisso da nossa gestão”, reforçou Stern.

O portal GOV.BR é uma plataforma de relacionamento que unifica os canais digitais do Governo Federal, reunindo serviços, notícias e informações sobre a atuação de todas as áreas do governo. Com o cadastro no GOV.BR, o cidadão pode acessar mais de 4 mil serviços públicos digitais. Uma das metas da Coordenadoria é a expansão do serviço para outros locais de Niterói.

Niterói já conta com um espaço para atendimento na Plataforma Urbana Digital da Engenhoca. Lá, o cidadão que tem dificuldades para acessar serviços digitais e/ou utilizar a sua conta GOV.BR, pode contar com ajuda de uma equipe para resolver suas dúvidas de forma humanizada e acessível. Dentre as principais demandas estão: criação ou recuperação de conta de forma segura, auxílio na proteção de segurança da conta, acesso à serviços públicos digitais com mais autonomia, além de acesso gratuito à internet nas unidades.

Além do Balcão Gov.BR, em parceria com o Governo Federal, a prefeitura, nos últimos anos, vem passando por uma transformação digital que já conta com inúmeros serviços para a população, além de maximizar os processos internos também.

Dentre as muitas formas de se relacionar com o cidadão, o Colab é um destaque. O Colab é uma ferramenta de participação cidadã que funciona como um canal direto para a prestação de serviços digitais e o envio de demandas e sugestões, fortalecendo a gestão colaborativa da cidade, além da participação social através das consultas públicas. Além dele, o Portal de Serviços também faz parte da estratégia de transformação digital. A plataforma fornece informações sobre mais de 300 serviços municipais. A população pode, sem sair de casa, acessar serviços de vários tipos como fazendários, urbanísticos, pedir autorização para realização de eventos, entre outros.



Unidades de atendimento:

Centro – Palácio Araribóia - R. da Conceição, 100 – Centro. Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Engenhoca – Plataforma Urbana Digital - Praça José Vicente Sobrinho – Engenhoca. Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e sábado, das 9h30 às 12h30.