Leonardo Giordano: presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Niterói incentiva a inclusão no setor culturalDivulgação

Publicado 24/09/2025 15:42

Niterói - No dia 25 de setembro, às 18h, a Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Niterói, presidida pelo vereador Leonardo Giordano, realizará a sessão solene “Cultura Def: Protagonismo de artistas e fazedores de cultura com deficiência”. A cerimônia terá a entrega de moções de aplauso a artistas e agentes culturais da cidade, reafirmando que a arte é território de todos e todas e que a produção cultural das pessoas com deficiência deve ser valorizada em pé de igualdade, livre de barreiras e estigmas.

“A sessão solene ‘Cultura Def’ é um marco no compromisso da Câmara Municipal de Niterói com uma política cultural mais inclusiva e acessível. Ao homenagear artistas e fazedores de cultura com deficiência, reconhecemos não apenas trajetórias individuais, mas afirmamos que a produção cultural dessas pessoas deve ter o mesmo espaço e visibilidade, livre de barreiras e estigmas. É um passo para consolidar uma cidade que entende a cultura como direito e como campo de cidadania plena”, afirma Leonardo Giordano, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Niterói.

O evento contará com a presença de Julia Pacheco, Secretária Municipal das Culturas; Lucilia Machado, Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; Pedro Colares, Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais; e Fernanda Sixel, Diretora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados da Prefeitura de Niterói.

A realização desta sessão solene e a entrega das moções representam um passo importante no fortalecimento das políticas públicas de acessibilidade cultural em Niterói. A iniciativa busca dar visibilidade ao papel central das pessoas com deficiência na construção da vida cultural da cidade, promovendo a equidade e combatendo práticas capacitistas que ainda persistem no campo das artes. Reconhecer esses artistas é afirmar que não se trata apenas de inclusão, mas de garantir o direito pleno à criação, circulação e fruição cultural como parte essencial da cidadania.

Durante a solenidade, também será lançado o livro “Dançando com o Silêncio”, de Flávia Oliver, professora, pesquisadora e artista surda, Mestre em Dança pela UFRJ. Referência na área da inclusão, Flávia desenvolve práticas pedagógicas acessíveis no ensino de dança para pessoas com deficiência, contribuindo para ampliar o alcance da arte e para fortalecer o protagonismo de pessoas com deficiência no cenário cultural.