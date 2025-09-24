Niterói: programação terá contação de histórias e o lançamento do livro A luva mágica, de João Paulo Silva - Divulgação

Niterói – A inclusão vai dar o tom do fim de semana no Campo de São Bento, em Icaraí. Neste domingo (28), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, promove o Cultura Surda 2025, evento gratuito e bilíngue ― em português e Libras ― que reúne atividades literárias, artísticas e pedagógicas. A iniciativa reforça a importância da acessibilidade e do ativismo pela eliminação de barreiras comunicacionais. O evento conta com apoio da Universidade Federal Fluminense, por meio da Comissão UFF Acessível, e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMPED).

Segundo a secretária das Culturas, Julia Pacheco, o Cultura Surda 2025 mostra que inclusão e acessibilidade são direitos da população. “Ao promover uma programação bilíngue e gratuita, reafirmamos o compromisso da Secretaria Municipal das Culturas em garantir que todas as pessoas tenham pleno acesso à produção, circulação e fruição cultural. A cultura é um direito fundamental e deve ser vivida sem barreiras por toda a população, especialmente pela comunidade surda, que tem papel ativo e protagonista na construção da vida cultural da cidade”, afirma.

A programação começa às 10h, com contação de histórias e o lançamento do livro A luva mágica, de João Paulo Silva. A obra narra a trajetória de Dony, um jovem guia de turismo que cria uma luva mágica para aprender Libras e incluir turistas surdos em seus passeios. Após a atividade, haverá o lançamento oficial e sorteio de exemplares para as crianças presentes. Na sequência, às 11h, o público poderá acompanhar as Poesias Surdas, com os artistas Bruno Ramos, Ricardo Boaretto de Siqueira, Marcelo William da Silva e Paulo Sérgio da Silva Andrade. As produções unem a expressividade poética à língua de sinais.

Encerrando a programação principal, das 12h às 13h, a professora, pesquisadora e artista surda Flávia Oliver, mestre em Dança pela UFRJ, ministra a oficina Dança Contemporânea Inclusiva. A proposta é valorizar a liberdade de movimento e a singularidade de cada corpo, incentivando a dança como linguagem acessível e transformadora.

Além das atrações culturais, o evento contará com a Feira de Artesanato Surdo, que valoriza a produção artística da comunidade, e a Tenda de Sensibilização a Libras, coordenada por Cristiane Alves Sant’Anna, com atividades lúdicas voltadas ao ensino da Língua Brasileira de Sinais para crianças.

Mais do que um encontro cultural, o Cultura Surda 2025 é também um ato de ativismo, que busca promover a autoestima e o orgulho da comunidade surda, além de sensibilizar a sociedade para a valorização dessa cultura. A iniciativa reafirma a importância de eliminar barreiras comunicacionais e de garantir protagonismo aos fazedores de cultura surdos, mostrando que inclusão e acessibilidade são pilares da transformação social.

