Niterói - O Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras tem mais uma edição, neste sábado (27), na trilha do Bosque dos Eucaliptos, no Parque da Cidade, em São Francisco. A caminhada é aberta para qualquer interessado, seja de Niterói ou turista. Basta se inscrever, gratuitamente, pelo link http://visit.niteroi.br/niteroiecotur. O projeto é realizado pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Clube Niteroiense de Montanhismo. O ponto de encontro será no Centro de Atendimento ao Turista (CAT ) no próprio Parque da Cidade, ao lado do Bistrô Parque.
O Niterói Ecotur Sem Barreiras é um projeto inclusivo que proporciona conhecimento e contato direto com a natureza, pelas diversas trilhas da cidade. O passeio nesta trilha, utiliza um equipamento especialmente criado para esta inclusão, a cadeira 'Julietti’, adaptada e apropriada para o transporte das pessoas com deficiência (PCDs) , com algum grau de dificuldade de locomoção ou ainda àquelas que possuem limitações visuais e/ou auditivas.