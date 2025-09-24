Niterói: Ecotur Sem Barreiras leva ao Bosque dos EucaliptosDivulgação
Projeto Ecotur na trilha do Bosque dos Eucaliptos com inscrições abertas
Projeto inclusivo proporciona conhecimento e contato direto com a natureza, pelas diversas trilhas da cidade
Evento Cultura Surda 2025 leva programação gratuita, acessível e bilíngue a Niterói
Campo de São Bento recebe atrações em português e Libras neste domingo
Comissão de Cultura da Câmara promove sessão histórica
Evento aconteceu para valorizar artistas com deficiência e fortalecer inclusão
Niterói expande os serviços de atendimento ao cidadão com mais um Balcão Gov.Br
Município é o único do Rio a contar com dois locais para atendimento presencial da iniciativa
Pedro Bonelli reafirma seu talento para o empreendedorismo
Em novo evento, produtor de Niterói empreende em gastronomia com o projeto Chefs na Praça
Niterói é eleita a terceira cidade mais inteligente e conectada do Brasil
Cidade também conquistou o 1º lugar nacional em Economia e Finanças e o 2º lugar geral na Região Sudeste, aponta Ranking Connected Smart Cities 2025
