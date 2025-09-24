Niterói: evento debate os desafios da saúde mental na sociedade contemporânea - Reprodução

Niterói: evento debate os desafios da saúde mental na sociedade contemporânea Reprodução

Publicado 24/09/2025 19:47

Niterói – Rotina em ritmo acelerado, sobrecarga de trabalho e estudo, dependência digital, insegurança e pressões das mais variadas formas são alguns dos fatores que levam ao estresse na sociedade contemporânea. Para discutir a saúde mental de crianças, jovens e adultos, a Prefeitura de Niterói promove, nesta segunda-feira (29), o seminário “Agir, proteger e cuidar de vidas”, organizado pelo Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenadoria de Acessibilidade. O evento, com entrada franca, será realizado no Theatro Municipal de Niterói, no Centro, a partir das 9h.



Inspirado na campanha Setembro Amarelo, voltada para a prevenção ao suicídio e a preservação da vida, o seminário tem como objetivo debater e produzir conhecimento sobre os desafios da saúde mental nos dias atuais. A proposta é estimular a ação concreta e solidária para a proteção da vida, alinhando-se à Agenda 2030 da ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, Redução das Desigualdades, Cidades e Comunidades Sustentáveis e Paz, Justiça e Instituições Eficazes.



Fernanda Sixel Neves, primeira-dama do município e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, explica que o evento será um espaço de escuta, reflexão e conscientização para todos. O público-alvo inclui profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social, segurança viária e pública, gestores públicos, lideranças comunitárias, juventudes, cuidadores, conselhos de direitos, estudantes universitários, ONGs e coletivos.



“O seminário ‘Agir, proteger e cuidar de vidas’ nasce do compromisso de Niterói, em parceria com o setor privado, com o que é mais sagrado: a vida. Olhar com atenção para a saúde mental, para além do bem-estar físico, revela a preocupação de uma cidade que cuida das pessoas”, destaca Fernanda. “Mais do que um evento, é um pacto coletivo pela valorização da vida, pela conscientização da importância do acolhimento e do fortalecimento de políticas públicas que façam da nossa cidade um lugar cada vez mais humano, justo e acolhedor”, acrescenta.



Além da prevenção da perda voluntária da vida, que é o foco da campanha Setembro Amarelo, o seminário aborda temas urgentes no mundo atual. Entre eles, o impacto da cultura do ódio nas redes sociais, o adoecimento mental em ambientes de trabalho e urbanos, os efeitos de diversas formas de discriminação, a relação entre mobilidade urbana, segurança viária e saúde mental, o papel da tecnologia no desenvolvimento infantil e a importância da prevenção e dos cuidados no ambiente escolar.



O seminário “Agir, proteger e cuidar de vidas” tem patrocínio da EcoviasPonte e parcerias com o Centro de Valorização da Vida (CVV), a consultoria NeuroConecte e a concessionária SGA Toyota.



Confira a programação completa:



9h — Credenciamento.



9h30 — Apresentação dos alunos do Programa Aprendiz Musical.



10h — Mesa de abertura.



10h30 — Mesa 1 | Conferência magna: Agir, proteger e cuidar de vidas



Com Karina Okajima Fukumitsu, psicóloga especializada em suicídio e luto.



11h30 — Mesa 2 | Trânsito e saúde mental: territórios do trânsito

Análise sobre a relação entre estresse urbano, estados emocionais e comportamentos no trânsito. Ponte Rio-Niterói: marco simbólico da engenharia e palco de situações críticas, com proposição de ações integradas que unam segurança viária, acolhimento e prevenção.



Com Thatiana Michelsem Monteiro de Barros, psicóloga clínica com especialização em cuidados paliativos e luto; Sandro Mattos, gerente de operações da EcoviasPonte; e Agnaldo Rodrigues da Silva, instrutor de abordagem técnica à tentativa de suicídio do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro.



Mediação: Priscilla Lundstedt Rocha, educadora de trânsito e especialista em Gestão, Educação, Segurança no Trânsito e Infâncias.



14h — Mesa 3 | Prevenção, inclusão, uso de telas e promoção da saúde mental nas infâncias: o papel da escola e da família

Debate sobre a importância das famílias e da escola como espaço estratégico para promover a saúde mental e a inclusão das crianças, atuando não apenas no ensino acadêmico, mas também na formação emocional, social e cognitiva. Serão discutidos fatores de risco que impactam o bem-estar infantil e o efeito do uso excessivo de telas no desenvolvimento emocional e cognitivo, isolamento social e dependência digital.



Com Alcione Marques, psicopedagoga clínica e escolar com aprimoramento em reabilitação cognitiva e pós-graduação em Neurociência do Comportamento; e Eduardo Lopes, psicólogo clínico, psicodramatista e professor de psicodrama.



Mediação: Fernanda Sixel Neves, pedagoga, primeira-dama de Niterói e diretora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados da Prefeitura.



Serviço:



Seminário “Agir, proteger e cuidar de vidas”

Data: 29 de setembro (segunda-feira)

Horário: a partir das 9h

Local: Theatro Municipal de Niterói (Rua Quinze de Novembro, 35, Centro).