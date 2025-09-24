Niterói: iniciativa visa fortalecer a gestão pública municipal, oferecendo formação em assuntos estratégicos - Reprodução

Niterói: iniciativa visa fortalecer a gestão pública municipal, oferecendo formação em assuntos estratégicosReprodução

Publicado 24/09/2025 19:52

Niterói - A Prefeitura firmou uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) para trazer ao município o programa ENAP Aqui. Niterói será o primeiro município do Estado do Rio de Janeiro a oferecer uma oficina presencial sobre mudanças climáticas no âmbito do programa. A formação, que acontecerá nos dias 14 e 15 de outubro, será realizada pela Escola de Governo e Gestão (EGG), vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), em parceria com a Secretaria Municipal do Clima, Defesa Civil e Resiliência (SMCDCR).

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a gestão pública municipal, oferecendo formações em assuntos estratégicos, em um formato inovador que combina ensino a distância (EAD) e oficinas práticas presenciais. O foco é aplicar na prática os conhecimentos adquiridos, promovendo soluções mais eficientes e contribuindo para a melhoria direta dos serviços prestados à população.

"Investir no desenvolvimento de servidores é investir na qualidade da administração pública e na prestação de serviços à população. Servidores capacitados e atualizados podem lidar melhor com os desafios e atuar com maior eficiência", reforça a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto.

A escolha do tema da oficina ― mudanças climáticas ― vai ao encontro de diversas iniciativas de resiliência adotadas pela cidade, como estruturação da Defesa Civil, projetos de contenção de encostas, recuperação ambiental e sustentabilidade.

“Niterói assumiu uma posição de liderança nacional por conta do trabalho que vem realizando, ao longo dos últimos anos, na preparação para as mudanças climáticas. Esse é um desafio que já afeta as cidades, e aqui priorizamos muito os investimentos em resiliência e sustentabilidade. Contar com profissionais capacitados, em todos os setores da administração municipal, para lidar com essa temática, é mais uma aposta de Niterói por uma gestão climática cada vez mais eficaz”, afirma Isabel Swan, vice-prefeita e secretária do Clima, Defesa Civil e Resiliência.

O projeto está alinhado ao Plano de Capacitação da Prefeitura de Niterói, criado em 2022 pela Escola de Governo e Gestão, que organiza seis eixos de formação e já resultou em dezenas de cursos realizados em parceria com instituições como a Universidade Federal Fluminense (UFF) e trilhas de formação. A proposta é oferecer qualificação contínua e metodologias adequadas à realidade do serviço público.

Para a diretora da Escola de Governo e Gestão, Karyak Uzukê, a iniciativa representa um marco para a cidade. “Ser o primeiro município do Rio de Janeiro a oferecer uma formação presencial em mudanças climáticas é um marco para Niterói. A parceria com o programa ENAP Aqui fortalece ainda mais a agenda de educação executiva da EGG. Ao investir nas oportunidades de desenvolvimento das nossas servidoras e servidores, buscamos garantir que os aprendizados se traduzam em melhores serviços para a população”, diz ela.