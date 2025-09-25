Niterói: após a defesa técnica, o júri destacou Niterói como exemplo de inovação, integração e cultura de paz. - Divulgação

Publicado 25/09/2025 21:01

Niterói – A cidade de Niterói se consolida como referência nacional em segurança cidadã e uso de tecnologia como política pública. A cidade conquistou nesta quinta-feira (25) o 1º lugar no prêmio Connected Smart Cities 2025, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, na categoria Soluções do Poder Público, superando mais de 150 projetos de todo o país. As iniciativas premiadas foram o Pacto Niterói Contra a Violência e o CISP (Centro Integrado de Segurança Pública), que vêm transformando o cenário da segurança na cidade com resultados históricos.

“O Pacto Contra a Violência é um compromisso da nossa cidade com a vida. Niterói se destacou em um prêmio nacional justamente porque teve coragem de investir em segurança pública com inteligência, tecnologia e prevenção social. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo e reforça nossa responsabilidade de seguir avançando junto com a população. Com o Pacto, conseguimos resolver problemas em sete anos, o que Nova Iorque e Medellín levaram 15 anos”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A apresentação do projeto foi feita pelo secretário Executivo Felipe Peixoto, com a presença do secretário de Ordem Pública e coordenador do Pacto, Gilson Chagas, e do ex-secretário de Ordem Pública Paulo Henrique de Oliveira. Após a defesa técnica, o júri destacou Niterói como exemplo de inovação, integração e cultura de paz.

“Quando inscrevemos o projeto no Connected Smart Cities, sabíamos da robustez dos resultados. O Pacto e o CISP são experiências construídas com base em evidências e participação social. Defender essa experiência para uma banca técnica nacional e sair com o primeiro lugar é motivo de orgulho para todos os niteroienses”, declarou Felipe Peixoto.

O Connected Smart Cities é um dos maiores eventos do Brasil voltados para inovação urbana e desenvolvimento sustentável, reunindo especialistas, gestores públicos, empresas e organizações para debater soluções que tornam as cidades mais inteligentes e conectadas.

“Niterói conseguiu articular tecnologia, inteligência, forças de segurança e trabalho social nos territórios. Por isso tivemos reduções históricas em homicídios, roubos de rua, veículos e comércios. É a demonstração de que uma política municipal pode mudar a realidade de uma cidade inteira”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Paulo Henrique de Oliveira destacou a importância da cultura de paz como política pública:

“Esse prêmio mostra que a segurança não se faz apenas com repressão, mas com oportunidade, cidadania e cuidado. O Pacto é a prova de que, quando o poder público ouve, planeja e age junto com a população, os resultados aparecem.”

Pacto Niterói Contra a Violência: 7 anos de resultados históricos

Criado em 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência reúne 18 projetos estruturados em quatro eixos — prevenção; policiamento e justiça; convivência cidadã; e ação territorial integrada — e já recebeu mais de R$ 820 milhões em investimentos. Em apenas sete anos, a cidade alcançou reduções históricas nos indicadores criminais, resultados que superaram até as experiências internacionais de Nova Iorque e Medellín, que levaram mais de uma década para alcançar quedas semelhantes em homicídios.

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), Niterói reduziu em 67,86% os homicídios, em 75,89% os roubos de rua, em 84,68% os roubos de veículos e em 84,65% os roubos a comércios. Em abril de 2025, pela primeira vez desde 2002, o município registrou zero mortes violentas em um mês e muitos outros delitos.

Os resultados são fruto de projetos que unem prevenção social, tecnologia e cidadania. O programa Niterói Jovem EcoSocial qualificou mais de mil jovens em 24 territórios com cursos de padeiro, confeiteiro, operador de TI, desenvolvedor de aplicativos, eletricista, mecânico e agente de reflorestamento, com bolsas de até R$ 700.

No Complexo do Viradouro, o Território da Juventude beneficiou 50 jovens com oficinas culturais e a produção do documentário Viradouro: Transformação e Esperança, além de receber R$ 35 milhões em obras de contenção, drenagem e equipamentos esportivos.

O programa Inova Jovem, criado em 2021, já impactou mais de 600 jovens com capacitação, estágios e orientação profissional, enquanto o Aprova Jovem alcançou mais de 3 mil participantes entre 2021 e 2024. Outro destaque é o Programa Escola da Família, que alcançou 90% das unidades de Atenção Primária com capacitação de profissionais e benefícios como o incentivo de R$ 1 mil para gestantes. O Espaço Nova Geração, inspirado em Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, transformou CIEPs em centros de referência em educação, esporte e cultura, atendendo mais de 5 mil pessoas desde sua criação.

CISP: tecnologia que salva vidas

Parte fundamental do Pacto, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) tornou-se referência nacional em tecnologia para segurança cidadã. Com 522 câmeras, 38 portais de segurança e 120 câmeras inteligentes de cercamento eletrônico, o sistema registra mais de 35 milhões de passagens de veículos por mês. Desde 2019, já possibilitou a recuperação de mais de 650 veículos roubados ou clonados e forneceu mais de 4 mil imagens para investigações policiais.

Entre as inovações, destaca-se o ShotSpotter, tecnologia pioneira no Brasil que identifica disparos de arma de fogo em tempo real, usada também em países como Estados Unidos e Colômbia.

“A integração entre tecnologia e presença policial consolidou Niterói como modelo de política municipal de segurança, sendo hoje estudada e visitada por outras cidades e estados do país e até do exterior. A cada dia, buscamos mais tecnologia e treinamos a própria inteligência artificial para que ela mesma se aprimore e nos dê mais mecanismos para agilizarmos as ocorrências em tempo real ou em ações investigativas”, explica Nilson Cunha, diretor do CISP.

O trabalho é reforçado por convênios que garantem policiamento diário, com mais de R$ 1,3 milhão investido por mês pela Prefeitura. São 170 vagas do Proeis para a Polícia Militar e 800 vagas de RAS para a Polícia Civil, o que garante mais de 150 agentes nas ruas diariamente.