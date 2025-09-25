Niterói: maior consulta pública da cidade ganha apoio em comunidades em busca de melhorias até 2050 - Lucas Benevides

Niterói: maior consulta pública da cidade ganha apoio em comunidades em busca de melhorias até 2050Lucas Benevides

Publicado 25/09/2025 21:06

Niterói - A Prefeitura tem realizado diversas ações para se aproximar e ouvir sua população, e a maior delas está no programa Niterói Que Queremos, uma consulta pública estratégica que busca saber o que os moradores consideram mais importante para o futuro de cada região da cidade. Nesta semana, o programa atingiu a marca de 10 mil participações, metade de moradores das comunidades, reforçando o engajamento e pluralidade entre os cidadãos e a cidade.

Para o prefeito Rodrigo Neves, escutar a população é fundamental para que os projetos sejam cada vez mais eficientes e, realmente, contribuam nas melhorias e objetivos que a gestão quer alcançar. “O Niterói Que Queremos tem sido uma bússola muito importante e uma forma de estarmos bem alinhados com as necessidades da população. É com a voz dos niteroienses que vamos nortear as decisões até 2050. É uma oportunidade para cada morador ser ouvido e contribuir com o futuro da nossa cidade, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma democrática, inclusiva e com foco no bem-estar de todos. A marca de 10 mil participações mostra o quanto a população quer ser ouvida e, assim como nossa gestão, ama e quer cuidar da cidade”.

Por meio da consulta pública, a Prefeitura de Niterói quer saber o que os moradores consideram mais importante para o futuro de cada região da cidade: Zona Norte, Praias da Baía, Região Oceânica, Leste e Pendotiba. As respostas vão ajudar a definir metas e orientar investimentos em áreas como mobilidade, saúde, educação, meio ambiente, segurança, cultura, esporte, desenvolvimento econômico, entre outras.

“A gente vem trabalhando para fortalecer e ampliar a participação social na nossa cidade e dessa vez podemos celebrar a pluralidade alcançada ao contar com a ampla participação de jovens, mulheres, negros e moradores de comunidades de todas as regiões de Niterói. Estamos construindo coletivamente a Niterói do futuro pensando no planejamento a partir da escuta ativa de que vive", explica o secretário de Participação Social, Octávio Ribeiro.

Para a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto, a diversidade alcançada até o momento é um dos grandes marcos da consulta. “Esta é a maior consulta pública já realizada em Niterói e um marco de participação social. Conseguimos casar o avanço da tecnologia com ações presenciais, levando a consulta pública a todo território da cidade. Garantimos a diversidade da realidade Niteroiense no olhar para o futuro de Niterói, enriquecendo o planejamento de longo prazo da cidade a partir das múltiplas vozes da população”, disse Isadora.