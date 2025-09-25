Niterói: o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, comemorado em 10 de setembro, é promovido pela Associação Internacional para Prevenção do Suicídio (IASP) e apoiado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - Lucas Benevides

Niterói - Com o objetivo de conscientizar seus colaboradores e promover a qualidade de vida, a Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), realizou nesta quarta-feira (24) a palestra “Setembro Amarelo – Vamos Falar sobre o Suicídio?”, dentro do “Ciclo de Prevenção”, módulo da Escola Clin. A atividade foi ministrada pelo psicólogo Carlos Castro, especialista e membro do Conselho Estadual de Dependência Química.

Durante a palestra, Carlos Castro destacou a importância de abordar o tema abertamente, incentivando pessoas em momentos de crise a buscarem ajuda. O encontro teve foco na educação e na promoção da saúde mental entre os trabalhadores.

Os funcionários puderam esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e compreender que o ato suicida reflete extrema dor psíquica, sendo fundamental que o indivíduo seja acolhido com respeito, ética e imparcialidade. nA colaboradora Rosimary Teixeira comentou sobre a palestra. “Eu achei excelente e nos ajuda muito a saber como perceber os sinais". Já Sylvia Andréa Magalhães da Cruz elogiou a iniciativa da empresa. “Achei muito válida a iniciativa da Clin em proporcionar este tipo de palestra para os funcionários, porque podemos aprender sobre o tema, ficar atentos e saber como proceder.”

O Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, comemorado em 10 de setembro, é promovido pela Associação Internacional para Prevenção do Suicídio (IASP) e apoiado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).