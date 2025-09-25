Niterói: tradicional competição de canoa havaiana acontecerá em Itaipu, no dia 18Reprodução
Niterói se prepara para a terceira etapa do Super Paddle
Tradicional competição de canoa havaiana acontecerá em Itaipu, no dia 18. Inscrições abertas
Clin realiza palestra sobre Setembro Amarelo para colaboradores
Palestra aborda saúde mental e prevenção do suicídio entre colaboradores
Prefeitura celebra marca de 10 mil participações no Niterói Que Queremos
Maior consulta pública da cidade ganha apoio em comunidades em busca de melhorias até 2050
Niterói conquista prêmio nacional com o Pacto Contra a Violência e o CISP
Com foco na cultura da paz, cidade se destaca em modelo de segurança cidadã
Niterói é a primeira cidade do Rio a receber o programa ENAP Aqui
Iniciativa do Governo Federal visa fortalecer a gestão pública municipal, oferecendo formação em assuntos estratégicos
Cidade promove seminário Agir, proteger e cuidar de vidas
Evento debate os desafios da saúde mental na sociedade contemporânea
