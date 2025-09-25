Niterói: cidade é referência no Brasil e no mundo por integrar tecnologia, investimento e políticas sociais no combate à violência - Claudio Fernandes

Publicado 25/09/2025 21:32

Niterói – A cidade de Niterói foi reconhecida como uma das cidades mais seguras do Brasil e exemplo de política pública de segurança no cenário internacional. O “The Global Safety Report”, na tradução livre Relatório Global de Segurança 2025, divulgado nesta terça-feira (23) pela consultoria Gallup, em Nova York, destacou Niterói por ter conseguido reduzir crimes violentos e consolidar uma cultura de paz a partir de investimentos robustos em tecnologia, prevenção e integração comunitária. A pesquisa foi realizada em 144 países, com a participação de 145 mil pessoas.

O prefeito Rodrigo Neves afirmou que os resultados são fruto da prioridade dada à segurança pela Prefeitura nos últimos anos. “Niterói escolheu enfrentar a violência com planejamento e investimento. Ao mesmo tempo em que apostamos em tecnologia de ponta e em programas sociais para a juventude, investimos para dobrar o efetivo policial na cidade. O Pacto Niterói Contra a Violência é hoje referência porque alia policiamento, justiça social e cidadania. É uma política pública construída com a participação das pessoas e que está ajudando a salvar vidas”, destacou o prefeito.

O Relatório Global de Segurança 2025 mostra que, apesar dos conflitos em diferentes regiões, a sensação de segurança aumentou no mundo: 73% das pessoas afirmaram se sentir seguras caminhando sozinhas à noite, o maior índice desde 2006. No Brasil, cidades como Niterói e Pelotas, no Rio Grande do Sul, se destacaram por políticas locais de redução da violência.

Desde a implementação do Pacto, Niterói alcançou reduções históricas: diminuição de 69% em homicídios intencionais (dolosos) e queda de mais de 80% em indicadores como roubo de veículos (83,3%) e roubo de comércios (84,7%), no período de 2018 a 2024, segundo análise dos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), feita pelo Instituto Cidade Segura.

Agora, a Prefeitura de Niterói está realizando uma consulta pública com a população — que vai até outubro deste ano — para a implementação de uma nova fase do Pacto Niterói Contra a Violência.

Os números confirmam a importância dos investimentos. Apenas no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), a Prefeitura mantém 522 dispositivos de monitoramento, 38 portais de segurança e 120 câmeras inteligentes de cercamento eletrônico, que registram mais de 35 milhões de passagens de veículos por mês. Desde 2019, mais de 650 veículos roubados, clonados ou usados em crimes foram recuperados graças ao sistema. Outro destaque é o ShotSpotter, tecnologia inédita no Brasil para detecção de disparos de arma de fogo em tempo real, utilizada também em países como Colômbia e Estados Unidos.

O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou que a integração é o pilar da política de segurança da cidade. “Niterói conseguiu construir um modelo em que tecnologia, inteligência e ação em campo caminham juntos. A presença do município é diária, seja no reforço ao policiamento, seja no trabalho preventivo. É por isso que conseguimos resultados expressivos: mais de 69% de redução em homicídios e 80% em outros crimes violentos nos últimos anos”, afirmou.

Para reforçar o policiamento, a Prefeitura destina mais de R$ 1,3 milhão por mês ao efetivo das polícias Civil e Militar. Atualmente, o 12º BPM conta com 170 vagas pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e 150 agentes diariamente nas ruas. Já na Polícia Civil, são 300 vagas pelo Regime Adicional de Serviços (RAS), possibilitando mais agilidade na investigação e combate à criminalidade.

Criado em 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência já recebeu mais de R$ 820 milhões em investimentos em prevenção, convivência e ação territorial integrada. Mais de 50 mil jovens participaram de programas como o Território da Juventude, Niterói Jovem EcoSocial, Aprendiz Musical e Espaço Nova Geração. Além disso, 150 espaços públicos foram revitalizados, sobretudo em comunidades, promovendo cidadania e cultura de paz.

Segundo o secretário do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM) da Prefeitura de Niterói, Felipe Ordacgy, a próxima etapa do plano será ainda mais participativa. “Estamos construindo o novo ciclo do Pacto Niterói Contra a Violência, que vai até 2030. Ouvindo especialistas e moradores, vamos garantir que a cidade avance, enfrente os novos desafios e continue sendo um exemplo para o Brasil e o mundo. O caminho que escolhemos mostra que segurança não é só ausência de violência, mas presença de oportunidades e confiança nas instituições”, explicou.