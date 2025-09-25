Niterói: cidade recebe etapa estadual do Fórum Nacional de Participação Social - Reprodução

Publicado 25/09/2025 21:45

Niterói – No próximo sábado, 27 de setembro, Niterói será palco de um importante momento de fortalecimento da democracia participativa. A partir das 9h, o Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, receberá a aula inaugural da primeira edição da Escola de Educação Popular de Niterói. Na parte da tarde, das 13h às 17h, o espaço sediará a etapa estadual do Fórum Nacional de Participação Social, reunindo cerca de 50 entidades fluminenses para debater caminhos e propostas em torno da democracia participativa.

O evento contará com a presença do secretário nacional de Participação Social, Renato Simões, e do secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro. Segundo Octávio, a iniciativa inaugura um novo marco para a cidade. “A Escola de Educação Popular será um ponto de partida para uma política local de formação contínua, estimulando a participação social como prática concreta e contribuindo para que os colegiados de Niterói exerçam seu papel de forma cada vez mais efetiva na construção de políticas públicas”, disse o secretário municipal.

Inspirada em experiências como o Curso de Formação da Secretaria Nacional de Participação Social, a versão municipal da Escola terá início em outubro e abordará temas essenciais para a qualificação da gestão democrática, entre eles: democracia participativa, representatividade, participação institucionalizada, articulação comunitária e planejamento participativo.