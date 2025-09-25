Deputada Verônica Lima: lei consolida o papel do Flamengo como símbolo cultural e social do Brasil - Divulgação

Publicado 25/09/2025 22:06

Niterói - A Deputada Verônica Lima, no início desta semana, fez a entrega simbólica do título de Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro ao Clube de Regatas do Flamengo, concedido pela Lei 10.888/2025, de sua autoria. A cerimônia aconteceu na sede do clube, na Gávea.

A parlamentar fez questão de entregar o reconhecimento pessoalmente ao presidente do clube, ressaltando a importância desse marco para a memória esportiva e cultural do estado. Fundado em 17 de novembro de 1895, o Flamengo surgiu como um clube de remo e se consolidou como uma das maiores referências esportivas do mundo, sobretudo pelo futebol, que o transformou em símbolo popular e expressão cultural.

Com uma torcida apaixonada e presente em todos os cantos do planeta, o Rubro-Negro leva o nome do Rio de Janeiro muito além das fronteiras nacionais. Flamenguista assumida, a deputada Verônica Lima destacou a relevância do momento: “Entregar esse título diretamente ao presidente Luiz Baptista é um gesto simbólico que marca a união entre a história centenária do Flamengo e o reconhecimento oficial do nosso Estado. O clube é emoção, pertencimento e orgulho para milhões de torcedores, e agora também está registrado como patrimônio cultural do Rio”.



A deputada também reforçou que o título representa mais do que um ato formal, mas um reconhecimento coletivo. “O Flamengo é parte da identidade do nosso povo. Sua trajetória mostra como o esporte é capaz de transformar vidas, gerar oportunidades e unir pessoas em torno de valores como superação e paixão. Esse título é de todos os flamenguistas e de toda a sociedade fluminense”. A lei consolida o papel do Flamengo como símbolo cultural e social do Brasil, reconhecendo sua contribuição histórica para além dos gramados e regatas, como parte fundamental da memória afetiva e cultural do Rio de Janeiro.