Publicado 12/12/2025 19:09

Niterói - A Prefeitura iniciou, nesta sexta-feira (12), os atendimentos do Balcão GOV.BR na Regional de Icaraí, na Avenida Ary Parreiras, número 21. O local é o terceiro na cidade a ofertar os serviços. Além de Icaraí, os atendimentos são feitos no Centro (Rua da Conceição, 100, Palácio Arariboia) e na Plataforma Urbana Digital da Engenhoca (Praça José Vicente Sobrinho). Trata-se de um serviço da Prefeitura em parceria com o Governo Federal para promover inclusão digital.

O administrador regional de Icaraí, Raphael Costa, explicou como o serviço será importante para os moradores do bairro, já que Icaraí concentra a maioria da população idosa da cidade. “O GOV.BR reúne diversos serviços pro cidadão e tem um posto presencial de atendimento que vai ser essencial para garantir a facilidade, o acesso do morador dessa região aos serviços, principalmente aqui na Regional de Icaraí, que é o sétimo bairro mais idoso do Brasil e o bairro mais populoso do município”, explicou Raphael Costa.

O Balcão GOV.BR foi criado para aproximar a população da Prefeitura, oferecendo apoio presencial para acesso a serviços digitais. A proposta é simplificar a rotina do contribuinte, reduzindo burocracias e filas, além de estimular o uso de ferramentas como assinatura eletrônica e carteira digital.

O portal GOV.BR é uma plataforma de relacionamento que unifica os canais digitais do Governo Federal, com serviços, notícias e informações sobre a atuação de todas as áreas do governo. Com o cadastro no GOV.BR, o cidadão pode acessar mais de 4 mil serviços públicos digitais.

