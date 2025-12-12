Niterói: Fernando Stern, coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão da Prefeitura - Divulgação

Niterói: Fernando Stern, coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão da PrefeituraDivulgação

Publicado 12/12/2025 19:20 | Atualizado 12/12/2025 19:21

Niterói – A Prefeitura promoveu uma atividade especial na Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Digitais. A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo município como integrante da Cities Coalition for Digital Rights, rede global formada por mais de 60 cidades comprometidas com a proteção dos direitos humanos no ambiente digital.

Durante a atividade, foi realizada uma oficina com alunos de um dos cursos oferecidos pela PUD. O encontro apresentou a importância dos direitos digitais para todos os cidadãos e destacou serviços digitais disponibilizados pela Prefeitura de Niterói. Os participantes também receberam um passo a passo interativo sobre como utilizar a plataforma Colab, que reúne em um só lugar diversos serviços e canais de relacionamento entre população e governo.

"A oficina foi marcada por grande interação e troca de experiências. A turma participou ativamente, trouxe exemplos do dia a dia e fez sugestões de novas iniciativas capazes de aproximar ainda mais o governo municipal da população. A atividade nos permitiu ouvir os cidadãos e mostrar como as ferramentas digitais ajudam a garantir seus direitos e facilitar o acesso aos serviços públicos”, avaliou Fernando Stern, coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão da Prefeitura.

