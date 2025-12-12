Niterói: Fernando Stern, coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão da PrefeituraDivulgação
Prefeitura realiza oficina sobre direitos digitais na PUD da Engenhoca
Atividade aconteceu no Dia Internacional dos Direitos Digitais
Niterói inaugura Balcão GOV.BR na Regional de Icaraí
Parceria do município com o Governo Federal tem o objetivo de promover inclusão digital
Benny Briolly denuncia agressão após invasão de assessor do PL
Mesmo diante das ofensas e do tumulto, Benny conseguiu retirar o agressor de seu gabinete
Niterói Empreendedora tem fundo de R$ 200 milhões a empreendedores
O crédito será destinado a profissionais autônomos, MEIs, microempresas e pequenos e médios negócios e startups
Guarda Ambiental de Niterói resgata jiboia de 2 metros em Itacoatiara
Agentes são treinados para o manejo seguro de diversas espécies, como cobras, aves e mamíferos
Estudantes da Rede Municipal de Niterói recebem homenagem na Câmara por destaque em robótica
A iniciativa, proposta pelo vereador Rodrigo Farah, reconhece a trajetória de excelência da unidade
