Niterói: Prefeitura da cidade investe no esporte como ferramenta de transformação socialDivulgação

Publicado 12/12/2025 19:26

Niterói - Os gêmeos Rafael e Samuel de Oliveira Dias se tornaram campeões sul-americanos na categoria sub-13 de dupla masculina de badminton, na cidade de Bucaramanga, na Colômbia. Os meninos são atletas do Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), projeto da Prefeitura de Niterói que aposta no esporte como ferramenta de transformação social.

O Pesc dispõe de 15 modalidades esportivas: atletismo, badminton e parabadminton, ginástica e funcional fitness, ginástica para a 3ª Idade, levantamento de peso olímpico (LPO), wrestling, skate, futebol, zumba, hóquei sobre grama, tênis de mesa, jiu-jitsu, vôlei, ioga e futmesa.

“Acreditamos no poder do esporte como instrumento de transformação. Ver nossos jovens disputando e ganhando diversas competições dentro e fora do país é a prova de que nosso trabalho está dando resultados”, comemora Sheila Bahia, coordenadora do Pesc.

Os irmãos Rafael e Samuel (12 anos) de Oliveira Dias somam, juntos, mais de 50 medalhas. Em julho, participaram dos Jogos Pan-Americanos Júnior na Guatemala. Recentemente, foram campeões nacionais sub-13 na categoria dupla. Rafael também conquistou a prata no individual, tornando-se o segundo melhor atleta do Brasil em sua categoria. Rafael e Samuel frequentam o PESC desde 2022.

Com o projeto, os meninos já disputaram competições regionais em São Paulo e Juiz de Fora (MG), além de torneios nacionais em Aracaju (SE), onde conquistaram a primeira medalha, Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Maringá (PR e São Paulo. Para a Colômbia, os irmãos foram acompanhados dos pais, Micheli e André, e da professora e técnica de Badminton, Simone Santos. Com a vitória, os irmãos voltam para casa com três medalhas no peito: ouro na dupla masculina, bronze na simples masculina e prata por equipe.

Inaugurado há cinco anos, o PESC ocupa uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados e conta com quadra poliesportiva coberta, campo de futebol, pista de atletismo e skatepark. A partir da prática esportiva, muitos jovens tiveram a oportunidade de representar o município em competições oficiais, dentro e fora do estado. O espaço promove inclusão por meio do esporte, lazer e atividades sociais, com diversas modalidades oferecidas gratuitamente. A partir dos seis anos de idade, crianças, adolescentes e adultos têm acesso às atividades, que buscam não apenas o desenvolvimento físico, mas também o crescimento social e emocional dos participantes.