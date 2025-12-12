Niterói: Vanessa Rangeli revela sua filosofia leve e equilibrada - Divulgação

Publicado 12/12/2025 19:30

Niterói - Rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, Vanessa Rangeli entra no clima das festas com um recado claro: no Natal, ela não faz restrições. Dona de uma rotina disciplinada ao longo do ano, a musa afirma que a data é momento de celebrar sem culpa, sempre com equilíbrio.

Conhecida pela dedicação ao samba e aos cuidados com o corpo, Vanessa explica que o segredo está na constância dos hábitos saudáveis, e não na restrição extrema. “Eu não faço dieta no período de Natal, essas coisas, entendeu? Mesmo trabalhando com a imagem e com o corpo, eu acho que não é o momento de ficar fazendo dieta ou comida adaptada”, afirma.

A rainha reforça que, por manter um estilo de vida equilibrado durante todo o ano, as celebrações não comprometem seus resultados. “Como o meu ano inteiro é saudável, eu já faço atividade física, então não vai ser o Natal ou o réveillon que vai estragar tudo. Meu organismo já é adaptado a uma boa alimentação, então eu não como tudo que vejo pela frente. Eu nem consigo”, destaca.

Com a agenda agitada da escola e a proximidade dos ensaios técnicos e o desfile, Vanessa mostra que é possível conciliar disciplina e prazer à mesa e que viver o Carnaval com energia também passa por respeitar momentos especiais como as festas de fim de ano.