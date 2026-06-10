Niterói: medida disponibilizará mais policiais nas delegacias para atuação em investigações e no atendimento à população - Lucas Benevides

Niterói: medida disponibilizará mais policiais nas delegacias para atuação em investigações e no atendimento à populaçãoLucas Benevides

Publicado 10/06/2026 10:22

Niterói – A Prefeitura, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), e a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) assinaram, nesta terça-feira (9), o aditivo ao convênio do Regime Adicional de Serviço (RAS), ampliando o reforço operacional das unidades da Polícia Civil que atuam no município. O investimento anual será de R$ 14,4 milhões e permitirá o aumento da média mensal de vagas do programa, passando de 800 para 1.050, possibilitando que mais policiais civis atuem fora do horário regular de expediente.



A ampliação do convênio tem como objetivo fortalecer o efetivo das delegacias e das unidades especializadas responsáveis pelo atendimento à população e pelas investigações de polícia judiciária.



"A segurança pública é uma das prioridades da nossa gestão e esse convênio reforça uma estratégia que Niterói vem construindo há anos, baseada na integração entre as instituições, na valorização dos profissionais e no investimento permanente em ações de prevenção e combate à criminalidade. Trabalhamos para fortalecer as forças de segurança, ampliar a capacidade de resposta e garantir mais tranquilidade para quem vive e trabalha na cidade. Seguiremos avançando com planejamento, tecnologia e cooperação institucional para consolidar Niterói como uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Ao todo, 11 unidades policiais serão contempladas pela iniciativa, incluindo as delegacias distritais 76ª DP (Centro), 77ª DP (Icaraí), 78ª DP (Fonseca), 79ª DP (Jurujuba) e 81ª DP (Itaipu); as delegacias especializadas DHNSG, DPCA e DEAM; além do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) e da Corregedoria da Polícia Civil.



“Esta parceria com a Prefeitura de Niterói é fundamental e os resultados já aparecem nos indicadores de segurança. A renovação do convênio amplia o alcance do Regime Adicional de Serviço, fortalecendo não apenas as delegacias, mas também áreas técnicas, a perícia e a Corregedoria. É um investimento que contribui diretamente para melhorar o atendimento e a segurança da população", afirmou o secretário de Estado de Polícia Civil, Delmir Gouveia.



O convênio consolida uma estratégia de integração entre município e Estado voltada ao fortalecimento da investigação criminal, à ampliação da capacidade de atendimento ao cidadão e ao aumento da presença policial nas unidades de segurança pública.

Entre os projetos contemplados pelo aditivo estão a manutenção das equipes de RAS nas delegacias distritais e especializadas, a criação do Núcleo de Atendimento à Mulher na DEAM, o fortalecimento das ações da Corregedoria da Polícia Civil, a implantação do Núcleo de Polícia Técnica de Apoio ao Trânsito em Niterói e o reforço de policiais para atuação integrada com o GGIM no programa Disque-Denúncia Niterói.



"O fortalecimento da parceria entre o município e a Polícia Civil demonstra que a integração institucional é um dos caminhos mais eficazes para produzir resultados concretos para a população. O investimento realizado pelo município amplia a capacidade operacional das unidades policiais e contribui diretamente para uma Niterói cada vez mais segura, atingindo áreas sensíveis como a atuação da polícia técnica e da Corregedoria", destacou o secretário do GGIM, Felipe Ordacgy.



Cidade da Polícia em Niterói



Com o objetivo de ampliar ainda mais a estrutura disponibilizada pelas forças de segurança, o município também investe na implantação da Cidade da Polícia em Niterói. O novo complexo reunirá a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), além da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que já funciona na cidade desde 2014.



As delegacias terão atuação em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e municípios da Região dos Lagos. "O convênio e a ampliação do Regime Adicional de Serviço representam mais um importante investimento do prefeito Rodrigo Neves na segurança pública. A medida valoriza os policiais, fortalece o trabalho integrado e contribui para oferecer mais proteção e qualidade de vida à população de Niterói", afirmou Renato Cariello, vereador e presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal.



Para Milton Cal, presidente da Câmara Municipal de Niterói, esse é mais um passo importante para fortalecer a segurança pública da cidade. “É uma iniciativa que beneficia diretamente a população e reforça o compromisso de Niterói com a qualidade de vida e a proteção dos cidadãos", destacou Milton Cal.



Também estiveram presentes o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas; o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy; o secretário Executivo, Felipe Peixoto; o líder do governo na Câmara Municipal, Binho Guimarães; o delegado Glaudiston Galeano; e a diretora da 4ª DPA, Carla Ferreira.



