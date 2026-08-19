Niterói: evento acontece entre os dias 19 e 20 de setembro na Praia de Icaraí e também comemora os 15 anos da Escola Ralff Abreu - Divulgação/Hipermidia Digital

Niterói: evento acontece entre os dias 19 e 20 de setembro na Praia de Icaraí e também comemora os 15 anos da Escola Ralff AbreuDivulgação/Hipermidia Digital

Publicado 19/08/2026 16:43

Niterói - A Praia de Icaraí , em Niterói, recebe, entre os dias 19 e 20 de setembro, o Aberto de Primavera de Beach Tennis, torneio que celebra os 15 ano da Escola Ralff Abreu.

A competição já tem inscrições abertas para as categorias de Duplas Masculino, Feminino e Mistas A, B, C e D além da Fun Masculino e Fun Feminino com Dupla Surpresa. Estão abertas também categorias por idades Sub 12 Surpresa e Masters 90 (idades somadas) através do letzplay no link httP://www.letzplay.me/BTRalffabreu/tourneys/65498

"O Aberto de Primavera é muito especial e será feito com muito carinho para além de comemorar os 15 anos da Escola Ralff Abreu, celebrar a parceria de longa data com a Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói e a Prefeitura que tanto apoiam e sempre apoiaram a implementação do Beach Tennis que não era conhecida e hoje é uma febre não só em Niterói bem como no Brasil. Nossa equipe técnica está empolgada para a realização de mais um grande evento que tem a produção do Cláudio da Macacos Me Mordam que é um grande produtor de eventos renomado na cidade que leva toda sua experiência para esse evento", apontou Ralff Abreu, um dos organizadores.

“O Aberto da Primavera é mais uma iniciativa que fortalece o beach tennis e amplia as oportunidades para que os niteroienses pratiquem esporte e tenham acesso a eventos de qualidade. A SMEL tem orgulho de apoiar mais um torneio realizado por esse atleta que é referência no Beach Tennis , e de contribuir para o crescimento dessa modalidade, que vem conquistando cada vez mais espaço em nossa cidade. Nosso objetivo é estar ao lado de quem trabalha pelo desenvolvimento do esporte em Niterói", disse Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Lazer de Niterói.

Além das disputas em quadra, os atletas terão a estrutura completa com frutas, hidratação, praça de alimentação disponível e os dois dias de eventos serão finalizados com grandes shows.

O Aberto de Primavera tem a parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do Município de Niterói e é uma realização da Escola Ralff Abreu e organização da Macacos Me Mordam Produções.