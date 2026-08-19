Niterói: rede municipal de educação da cidade avançou no Ideb - Divulgação/Ascom

Niterói: rede municipal de educação da cidade avançou no IdebDivulgação/Ascom

Publicado 19/08/2026 16:49 | Atualizado 19/08/2026 17:18

Niterói - A Rede Municipal de Educação de Niterói avançou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 e ficou entre os municípios de grande porte que mais cresceram no país. No recorte que reúne capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes, Niterói ficou em 8º lugar entre as cidades que mais avançaram nos anos iniciais do Ensino Fundamental e em 5º lugar nos anos finais.

“Esse resultado mostra que Niterói está no caminho certo e que investir de forma contínua na educação faz diferença. Avançamos no aprendizado, melhoramos o fluxo escolar e alcançamos os melhores indicadores de aprovação e permanência da nossa história. Isso é resultado de uma política que acompanha de perto cada estudante e dá suporte às nossas escolas e aos profissionais da educação. Nosso desafio agora é seguir avançando, porque cada décimo conquistado no Ideb representa mais oportunidades para nossas crianças e jovens.”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Nos anos iniciais, a nota passou de 5,0, em 2023, para 5,5 em 2025, crescimento de 10%. Nos anos finais, o índice subiu de 3,9 para 4,3, uma evolução de 10,3%. Na Região Metropolitana do Rio, Niterói aparece em 6º lugar entre os municípios que mais avançaram nos anos iniciais e em 4º nos anos finais.

Para Fabio Waltenberg, professor de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador na área de Economia da Educação, o resultado chama atenção pela abrangência da evolução. “Vale destacar a melhoria observada em 2025, que chama atenção por dois motivos: primeiro, porque foi abrangente, ocorrendo tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais; segundo, porque se deu em ambas as dimensões do índice — fluxo e aprendizado. Isso sugere que o avanço não é fruto apenas de uma redução da reprovação, já que também houve melhora na dimensão de aprendizado. Outro aspecto relevante é a alta taxa de participação dos alunos nas provas. Mudanças graduais e consistentes tendem a ser mais sustentáveis do que saltos súbitos de curto prazo”, avalia.

A evolução do Ideb vem acompanhada de uma melhora nos indicadores de rendimento e permanência escolar. Em 2025, a rede municipal alcançou taxa de aprovação de 93,5%, a maior da série histórica. A reprovação caiu para 5,9% e o abandono escolar chegou a 0,6%. Na comparação com 2011, primeiro ano em que o Inep passou a apresentar os dados de rendimento separados entre anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental, os índices eram de 84,8% de aprovação, 13,7% de reprovação e 1,5% de abandono.

Nos anos iniciais, o índice de fluxo escolar chegou a 0,95 em 2025, também o melhor resultado registrado pela Rede Municipal. O indicador considera a progressão dos estudantes ao longo da trajetória escolar e é um dos componentes do cálculo do Ideb.

Políticas pedagógicas

A evolução dos indicadores acompanha a consolidação de uma estratégia pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, a Jornada do Conhecimento – Pelo Direito de Aprender. A iniciativa reúne avaliação diagnóstica, acompanhamento pedagógico, formação continuada e políticas de permanência escolar.

Entre as ações estão os programas Avaliar para Conhecer e Gestão em Movimento, que permitem acompanhar o desempenho dos estudantes e apoiar as unidades escolares na definição de estratégias pedagógicas. A rede também ampliou as ações de alfabetização com o Programa de Alfabetização, Leitura, Autoria e Valorização das Redes de Aprendizagem (P.A.L.A.V.R.A.) e o projeto Aula na Aula, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF).

O incentivo à leitura também faz parte das ações de alfabetização da rede. Desde 2023, mais de 42 mil obras literárias foram adquiridas para as escolas municipais, além de mobiliário e equipamentos destinados às bibliotecas escolares. Por meio do P.A.L.A.V.R.A., a rede trabalha a alfabetização a partir da interação social, do desenvolvimento do pensamento crítico, da leitura e da autoria dos estudantes. As políticas são complementadas pelas formações oferecidas pelo Centro de Formação Darcy Ribeiro e por iniciativas voltadas à permanência e ao desenvolvimento integral dos estudantes, como Tamo Junto na Escola, Quarta Presente na Escola, Poupança Escola e Niterói Joga em Rede.

A rede municipal também vem ampliando a oferta de educação em tempo integral. Das 98 unidades da rede municipal, 49 são UMEIs, sendo 47 de horário integral e duas de horário parcial. No Ensino Fundamental, são nove escolas com jornada integral no Fundamental I e uma no Fundamental II, totalizando 57 unidades com oferta de tempo integral.

Investimentos e próximos desafios

Além das ações pedagógicas, a Prefeitura vem realizando investimentos na estrutura da rede municipal. Atualmente, as escolas contam com cerca de 1.200 salas de aula climatizadas, garantindo melhores condições para estudantes e profissionais.

Para os próximos anos, a Secretaria Municipal de Educação estabeleceu novas metas de aprendizagem e permanência, com foco na continuidade da evolução dos indicadores até 2027. “Os resultados mostram que Niterói voltou a crescer no Ideb nas duas etapas avaliadas e fez isso alcançando o melhor fluxo escolar e o melhor rendimento da história da nossa rede. Na educação, não existe solução mágica, nem resultado da noite para o dia. É um trabalho contínuo, que exige planejamento, investimento, acompanhamento e persistência. Quando fortalecemos a alfabetização, acompanhamos o desenvolvimento de cada estudante e apoiamos as escolas, os resultados aparecem”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

