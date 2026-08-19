Niterói: proposta apresentada pela NitTrans tem como foco a integração dos princípios da Visão Zero com a metodologia internacional iRAP (International Road Assessment Programme) - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Niterói: proposta apresentada pela NitTrans tem como foco a integração dos princípios da Visão Zero com a metodologia internacional iRAP (International Road Assessment Programme)Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 19/08/2026 22:35





A seleção coloca Niterói entre os três municípios que receberão apoio técnico especializado do BID, após uma primeira etapa de capacitação que reuniu 18 cidades brasileiras. Niterói é a única contemplada da Região Sudeste. A mentoria será destinada ao aprimoramento técnico e estratégico das propostas apresentadas pelos municípios.



Para o presidente da NitTrans, Nelson Godá, a seleção representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido e uma oportunidade de avançar na gestão da segurança viária. “Essa seleção é um reconhecimento importante do trabalho que estamos desenvolvendo e, principalmente, uma oportunidade de avançarmos na forma como planejamos a segurança viária. Queremos utilizar cada vez mais dados e critérios técnicos para identificar os riscos antes que os sinistros aconteçam e direcionar nossas ações para onde elas possam efetivamente proteger vidas. A mentoria do BID vai nos ajudar a aperfeiçoar esse projeto e transformar conhecimento em ações concretas nas nossas vias”, destacou Nelson Godá.



Projeto contemplado Niterói – A NitTrans foi selecionada para receber a mentoria do Desafio Visão Zero BID 2026 – Proteção aos Mais Vulneráveis nas Cidades Brasileiras. O resultado foi anunciado nesta terça-feira (18). A iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é voltada ao fortalecimento de políticas e projetos de segurança viária.A seleção coloca Niterói entre os três municípios que receberão apoio técnico especializado do BID, após uma primeira etapa de capacitação que reuniu 18 cidades brasileiras. Niterói é a única contemplada da Região Sudeste. A mentoria será destinada ao aprimoramento técnico e estratégico das propostas apresentadas pelos municípios.Para o presidente da NitTrans, Nelson Godá, a seleção representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido e uma oportunidade de avançar na gestão da segurança viária. “Essa seleção é um reconhecimento importante do trabalho que estamos desenvolvendo e, principalmente, uma oportunidade de avançarmos na forma como planejamos a segurança viária. Queremos utilizar cada vez mais dados e critérios técnicos para identificar os riscos antes que os sinistros aconteçam e direcionar nossas ações para onde elas possam efetivamente proteger vidas. A mentoria do BID vai nos ajudar a aperfeiçoar esse projeto e transformar conhecimento em ações concretas nas nossas vias”, destacou Nelson Godá.

A proposta apresentada pela NitTrans tem como foco a integração dos princípios da Visão Zero com a metodologia internacional iRAP (International Road Assessment Programme), que associa a análise dos dados de sinistros à avaliação das condições de segurança da infraestrutura viária. O método busca identificar os riscos existentes na própria configuração das vias, permitindo uma atuação mais preventiva.



Durante a etapa de capacitação, a equipe incorporou ao projeto conceitos relacionados à Visão Zero, como Sistemas Seguros, gestão de riscos, uso de tecnologia, integração de diferentes fontes de dados e elaboração de planos de vias seguras.



Com o apoio técnico especializado, a NitTrans vai fortalecer sua política de segurança viária preventiva, baseada em evidências e orientada à proteção da vida. Dados e avaliações da infraestrutura serão utilizados para apoiar decisões sobre engenharia, sinalização, gestão de velocidade, fiscalização e outras medidas capazes de reduzir mortes e lesões graves no trânsito.