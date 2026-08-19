Niterói: Itacoatiara Big Wave 2026 vai trazer os melhores surfistas do mundo para nossas areias - Divulgação/Ascom

Niterói: Itacoatiara Big Wave 2026 vai trazer os melhores surfistas do mundo para nossas areiasDivulgação/Ascom

Publicado 19/08/2026 17:26

Niterói - Foi dado o Sinal Amarelo para os surfistas que disputarão o Itacoatiara Big Wave 2026, único campeonato de surfe em ondas grandes das Américas disputado na modalidade tow-in, e que terá sua oitava edição na praia da Região Oceânica de Niterói.

O Sinal Amarelo é dado de cinco a sete dias antes da data prevista para a realização da prova e, caso a chegada do swell seja confirmada, a previsão é de que a disputa, que reunirá nomes consagrados do surfe nacional e internacional, aconteça no próximo dia 25 (terça-feira). Antes dessa confirmação, porém, a organização do evento emitirá o Sinal Verde, referendando a data.



Para esta edição, são esperados na disputa nomes como Lucas Chumbo, Pedro Scooby, Michelle des Bouillons, Ian Cosenza, Michaela Fregonese, Gabriel Sampaio, Willyam Santana, Andrew Cotton (Inglaterra), James Carrow (Austrália), Dominique Charrie (Chile), Dylan Longbottom (Austrália) e Summa Longbottom (Austrália), entre outros.



O IBW e Nazaré, em Portugal, são os únicos campeonatos de surfe de ondas grandes a adotarem o tow-in como única técnica de acesso às ondas. Nessa modalidade, o surfista é conduzido por jet-ski até alcançar a velocidade e o posicionamento necessários para entrar na onda.



“Em muitos mares grandes, como o de Itacoatiara, é extremamente difícil conseguir surfar uma onda na remada. Com o apoio do jet-ski, os surfistas conseguem não apenas surfar ondas que não conseguiriam no braço, mas também apresentar um surfe de alta performance em razão das pranchas pequenas que utilizam”, explica Alexey Wanick, diretor executivo do IBW, destacando que o campeonato niteroiense é a única disputa de tow-in no mundo a manter o sistema de baterias semelhante ao das competições tradicionais, o que estimula a competitividade e facilita a compreensão do público.



Seja pelas inovações, seja pela qualidade dos atletas que vêm atraindo ao longo de suas edições, o Itacoatiara Big Wave é reconhecido como um dos mais importantes eventos esportivos de surfe do país e vem fortalecendo a imagem de Itacoatiara como uma praia de ondas perfeitas e potentes.



Itacoatiara costuma proporcionar ondas potentes, entre quatro e seis metros. No dia da competição, os atletas disputam em duplas, nas categorias Times Masculinos e Times Mulher-Homem, concorrendo, neste ano, a uma premiação total de R$ 150 mil.



O Itacoatiara Big Wave começou em 2019 como uma competição de remada e, já na primeira edição, inovou ao incluir a categoria feminina. O tow-in foi introduzido em 2022, com disputas na Laje do Shock, enquanto as provas de remada continuaram no trecho da praia.



Segundo Alexey Wanick, as ondas de Itacoatiara têm potência em função do formato da praia, que afunila e concentra a energia das grandes ondulações, da queda abrupta de profundidade próxima à costa e da chegada dos swells sem bloqueio ou interferência de ilhas. O IBW também coleciona recordes em sua história, como o de Daniel Rodrigues, que, em 2024, surfou um paredão estimado em 10 metros, apontado como a maior onda já registrada no tow-in do campeonato. Na mesma edição, Michaela Fregonese estabeleceu o recorde feminino de maior onda surfada na história do evento.



A força e o encantamento de Itacoatiara fazem da praia o berço de vários atletas que fizeram e fazem carreira internacional no surfe, como o veterano Guilherme Herdy e Gabriel Sampaio.



“Quando Itacoatiara chama, o mundo do surfe olha para Niterói. O Big Wave não é apenas uma competição: é a afirmação da força da nossa cidade, da potência das nossas ondas e da identidade esportiva que construímos aqui. Apoiar esse evento é reconhecer Itacoatiara como um palco natural para grandes histórias do surfe e mostrar que Niterói está pronta para receber os melhores atletas e os grandes desafios do esporte”, atesta Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Lazer de Niterói.



Atividades para todos

Durante o Itacoatiara Big Wave, o Sesc-RJ, parceiro esportivo do evento, também estará na Praia de Itacoatiara com uma programação de esporte e lazer para o público. O espaço contará com atividades como futmesa, arco e flecha, cornhole, slackline, futevôlei, vôlei e tênis de mesa, além de jogos de mesa, ampliando as opções de lazer para o público para além das competições no mar.



Para o presidente do Sesc-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, o apoio ao evento reforça a atuação da instituição na promoção de atividades que aproximam esporte, qualidade de vida e contato com a natureza, ao mesmo tempo em que contribuem para valorizar a relação dos fluminenses com o litoral.



O IBW é organizado pela Associação de Surf de Ondas Grandes e Tow In de Niterói e apresentado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e pela Águas de Niterói, com parceria esportiva do Sesc RJ. O IBW 2026 conta com apoio institucional do Parque Estadual da Serra da Tiririca, da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, além do patrocínio de PRIO, Ford Caer, Shopping, Predial Net, Jappa da Quitanda, Puro Suco, Red Bull, Tidelli, Global Med, Itacoa, Bella Marina, Rio Ocean Fun, BemSurf, Go Up Bikes e Raldrei Natividade – Fisioterapia.