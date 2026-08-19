Niterói: André Bento destacou a importância da cidade como opção para realização de grandes eventos e congressos - Divulgação/Ascom Neltur

Niterói: André Bento destacou a importância da cidade como opção para realização de grandes eventos e congressosDivulgação/Ascom Neltur

Publicado 19/08/2026 17:33

Niterói - Com um calendário diversificado de eventos científicos, culturais, esportivos e de entretenimento, a cidade recebeu mais de 100 mil visitantes no segundo semestre, impulsionando a hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e a economia criativa. Niterói vem se consolidando como um dos principais destinos do Estado do Rio de Janeiro para a realização de grandes eventos. Nos últimos meses, a cidade recebeu mais de 100 mil congressistas, turistas e visitantes, impulsionados por uma agenda que integrou ciência, cultura, literatura, gastronomia, esporte, tecnologia e entretenimento.

A combinação de infraestrutura qualificada, belezas naturais, equipamentos turísticos, facilidade de deslocamento, segurança e uma ampla rede de serviços tem fortalecido a imagem de Niterói como uma cidade preparada não apenas para sediar grandes eventos, mas também para acolher visitantes interessados em conhecer seus atrativos e permanecer no município.

O ciclo de grandes acontecimentos ganhou força em junho, com a inauguração da Arena Niterói, moderna estrutura climatizada e considerada a primeira arena indoor do Estado do Rio de Janeiro fora da capital. Com capacidade para 5 mil pessoas, o espaço foi inaugurado com uma apresentação da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica e, posteriormente, recebeu o cantor Roberto Carlos, com lotação máxima.

Em julho, Niterói sediou a 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), um dos mais relevantes encontros científicos do país. Realizado pela Prefeitura de Niterói em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), o evento reuniu cerca de 50 mil participantes de diferentes estados brasileiros.

Durante a programação, a Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) instalou um estande de atendimento aos congressistas e visitantes. Monitores bilíngues prestaram informações sobre os principais atrativos da cidade, e foram realizados sorteios de City Tours, proporcionando aos participantes uma experiência turística pela “Cidade Sorriso”.

O movimento turístico também se estendeu à gastronomia. Na mesma semana, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) recebeu o evento Chef's Week, que posteriormente teve continuidade no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A programação reuniu nomes de destaque da gastronomia nacional e internacional, inserindo Niterói no circuito de um dos segmentos mais relevantes do turismo.

A rede hoteleira de Niterói registrou alta ocupação durante a semana da 78a Reunião Anual da SBPC e outros eventos, enquanto bares, restaurantes, polos gastronômicos, comércio e serviços também foram beneficiados pela expressiva presença de visitantes.

Esporte e tecnologia

No início de agosto, a praia de São Francisco recebeu a segunda etapa do Circuito Super Paddle 2026, um dos principais eventos de esportes náuticos do Estado do Rio de Janeiro. A competição reuniu mais de 300 atletas em disputas de canoa havaiana, nas categorias OC1, OC2, OC6, V1 e V3, além de stand up paddle e paddleboard.

A programação esportiva reforçou a vocação de Niterói para o turismo ligado ao mar e às atividades ao ar livre, valorizando um de seus principais patrimônios naturais: a orla.

No campo da inovação, o Niterói Innovation Experience, realizado no Teatro Popular Oscar Niemeyer, antecipou debates que foram aprofundados no Rio Innovation Week 2026. O encontro reuniu gestores públicos, empresários, empreendedores, estudantes e representantes do ecossistema de inovação para discutir inteligência artificial, cidades inteligentes, novas economias, tecnologia e os desafios do futuro do trabalho.

Fotógrafos de mais de 40 países em Niterói

Outro destaque foi a visita de 152 fotógrafos de mais de 40 países, que tiveram a oportunidade de conhecer alguns dos principais cartões postais e equipamentos turísticos de Niterói, o Museu de Arte Contemporânea (MAC). A programação incluiu o Teatro Municipal, MAC e a Fortaleza de Santa Cruz. À noite, os visitantes participaram de uma atividade cultural com samba na quadra da Unidos do Viradouro, no Barreto. A visita integrou o cronograma do 37º World Congress da FIAP – Fédération Internationale de l'Art Photographique. O grupo reuniu fotógrafos de países como Rússia, Cingapura, Vietnã, Chipre, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Japão, Grécia, Turquia, China, Austrália, Mônaco, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Chile e Irlanda, além de representantes de diversos estados brasileiros.

A passagem do grupo internacional evidenciou o potencial de Niterói para o turismo de experiência e para a projeção internacional de seus equipamentos culturais, históricos e paisagísticos.

Niterói, capital da literatura

Neste mês, a literatura assumiu o protagonismo com a realização da FLIN – Festa Literária Internacional de Niterói, promovida pela Prefeitura, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN). Entre os dias 13 e 16 de agosto, o evento transformou a cidade em um importante ponto de encontro da literatura e da cultura., transformado Niterói na Capital da Cultura.

Realizada no Reserva Cultural, em São Domingos, a FLIN reuniu cerca de 50 mil pessoas participando dos debates, mesas, conversas, apresentações musicais e atividades literárias. Entre os participantes estiveram Emicida, Fernanda Torres, Ana Paula Araújo, Miriam Leitão, Ana Maria Machado e Conceição Evaristo.

Mais uma vez, a Neltur esteve presente com um balcão de informações turísticas. Além de orientar o público sobre os atrativos de Niterói, a empresa promoveu sorteios de City Tours em três horários, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer melhor os equipamentos turísticos da cidade.

Eventos impulsionam a economia

O impacto da agenda de eventos ultrapassa os espaços onde as atividades são realizadas, alcançando hotéis, restaurantes, bares, comércio, transporte, serviços e toda a cadeia da economia criativa.

Para o presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), André Bento, o calendário de eventos é estratégico para transformar o fluxo de visitantes em desenvolvimento econômico.

“Niterói vem trabalhando, sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves, para consolidar um calendário permanente de médios e grandes eventos e transformar esse movimento em desenvolvimento econômico para a cidade. Cada evento, aque realizamos ou atraímos movimenta uma cadeia muito maior: hotelaria, bares e restaurantes, transporte, comércio, serviços e toda a economia criativa”, afirma André.

Segundo André Bento, a FLIN é um exemplo dessa capacidade de atração. “A FLIN, que reuniu mais de 50 mil pessoas, é um ótimo exemplo dessa capacidade. E já temos pela frente grandes competições esportivas na nova Arena Niterói, além de uma série de eventos culturais, científicos e de entretenimento.”

O presidente da Neltur afirma ainda que a estratégia vai além da realização de eventos. “O mais importante é que Niterói hoje dispõe de infraestrutura, atrativos, serviços e qualidade de vida para não ser apenas o local onde o evento acontece, mas um destino onde o visitante queira permanecer, circular, consumir e retornar. Essa visão transforma o calendário de eventos em uma política estruturante de turismo e geração de emprego e renda", ressalta.

"Mais do que sediar grandes eventos, Niterói busca transformar cada iniciativa em uma oportunidade de promover seus atrativos, estimular a economia local, gerar emprego e renda e consolidar a cidade como um destino de referência no turismo nacional e internacional", conclui André Bento.

Com a experiência acumulada nos últimos anos, Niterói amplia sua presença no mapa dos grandes eventos e fortalece a estratégia de integração entre turismo, cultura, esporte, ciência e entretenimento.

A Neltur já trabalha na preparação de uma nova sequência de eventos que promete manter a cidade em evidência, incluindo as comemorações do aniversário de Niterói, a programação de Natal, o Réveillon e o Carnaval Niterói 2027.

