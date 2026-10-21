Niterói: eliminatórias do Festival da Canção Mar de Musica acontecem no Teatro da UFF - Divulgação/Ascom

Niterói: eliminatórias do Festival da Canção Mar de Musica acontecem no Teatro da UFFDivulgação/Ascom

Publicado 21/10/2026 09:23

Após receber 209 inscrições, totalizando 344 canções autorais, o Festival da Canção Mar de Música chega às eliminatórias nos dias 28 e 29 de outubro, às 19h, no Teatro da UFF. As 30 canções selecionadas serão apresentadas ao vivo — 15 em cada noite — e 12 delas avançarão para a grande final, marcada para 14 de novembro, na Praça dos Pescadores, em Itaipu. As duas noites serão uma oportunidade de conhecer as canções selecionadas, acompanhar as apresentações e fortalecer as torcidas.

Em sua segunda edição, o Mar de Música reúne artistas, compositores, intérpretes e bandas da cena autoral da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, reafirmando seu compromisso com a valorização da música autoral, a diversidade artística e a representatividade. O festival mantém ainda uma relação especial com Itaipu, território que receberá a grande final no dia 14 de novembro.

A programação traz ao público uma maratona de apresentações, cobrindo diferentes gêneros, estilos e sonoridades da produção autoral contemporânea. Cada noite de eliminatória contará com apresentações ao vivo avaliadas por um júri técnico composto por especialistas da indústria musical, críticos e produtores culturais.



Novidades na edição deste ano



Entre as novidades deste ano estão os mais de R$ 25 mil em premiações e a ajuda de custo de R$ 300 destinada a cada uma das 30 apresentações selecionadas para as eliminatórias. A edição de 2026 mantém, assim como na edição anterior, pontuação extra para mulheres, pessoas pretas ou indígenas e residentes de Niterói, reforçando o compromisso com representatividade e inclusão.

Este ano, o festival aprofunda sua agenda socioambiental com a parceria da Recicla Show, cooperativa do Engenho do Mato. Durante a grande final, haverá coleta seletiva, ações de conscientização e diálogo com restaurantes e bares do entorno da Praça dos Pescadores, fortalecendo práticas sustentáveis no território. A iniciativa reforça o papel do festival como agente de transformação local.

O festival tem a idealização e realização do IGAI – Instituto de Gestão e Ações Integradas; direção de produção e gestão sustentável da LIX - Soluções Sustentáveis, patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, além dos parceiros ALPAPI (Associação Livre dos Pescadores e Amigos da Praia de Itaipu) e selo fonográfico Astronauta Discos.



SERVIÇO



Evento: Eliminatórias do Festival Mar de Música



Datas: 28 e 29 de outubro



Horário: 19h



Local: Teatro da UFF (Centro de Artes UFF)



Endereço: Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí, Niterói – RJ



Entrada: Gratuita



Senhas para o ingresso deverão ser retirados uma hora antes, na bilheteria do teatro, por ordem de chegada e sujeitos à lotação



Classificação indicativa: Livre



Mais informações e programação completa: www.mardemusica.com.br e @festivalmardemusica

