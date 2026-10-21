Niterói: medidas foram definidas após a análise das alterações promovidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ)Divulgação/Ascom
Niterói repetirá operação para transporte público no segundo turno
Com tarifa gratuita, planejamento prevê duas novas linhas circulares na Zona Norte e frequência equivalente à de dias úteis em todo o sistema municipal
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Trinta canções disputam doze vagas na final do Festival Mar de Música
Após receber 209 inscrições, com um total de 344 canções, festival apresenta as 30 obras selecionadas nos dias 28 e 29 de outubro; 12 avançam para a final em Itaipu
Niterói prepara a recuperação do Monumento Nossa Senhora Auxiliadora
Homenagem centenária símbolo de fé, história e memória pode ganhar novos espaços de visitação e se tornar referência do turismo cultural e religioso
Niterói abre mil novas vagas para Aluguel Universitário
Com cerca de 1,8 mil beneficiários, programa amplia política de permanência estudantil e chega ao quarto edital em novembro
Clin promove ações de conscientização e bem-estar durante Outubro Rosa
Atividades uniram informação, acolhimento e cuidado com a saúde aconteceram na sede da Companhia de Limpeza de Niterói
Quarteto Atlas realiza turnê gratuita celebrando Heitor Villa-Lobos
Espetáculo tem o objetivo de aproximar a música de concerto de novos públicos e desmistificar a obra erudita
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