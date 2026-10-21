Niterói: medidas foram definidas após a análise das alterações promovidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) - Divulgação/Ascom

Niterói: medidas foram definidas após a análise das alterações promovidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ)Divulgação/Ascom

Publicado 21/10/2026 11:04

Prefeitura de Niterói vai repetir neste domingo (25) a operação especial no transporte público municipal para atender os eleitores durante o segundo turno das eleições. O planejamento, elaborado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), prevê circulação de ônibus com frequência equivalente à dos dias úteis e reforço em regiões impactadas por mudanças nos locais de votação.

A mesma estratégia já havia sido adotada no primeiro turno, quando o sistema registrou 215.025 embarques, número significativamente superior à média habitual dos fins de semana.

Linhas especiais reforçam atendimento

Além do aumento na oferta de viagens, duas linhas circulares especiais estarão em operação durante todo o período de votação. A linha 62C fará a ligação entre Caramujo e Santa Bárbara, enquanto a 28C conectará Vila Ipiranga ao Ponto Cem Réis.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, a operação foi baseada em um levantamento das mudanças promovidas pela Justiça Eleitoral e na análise da rede de transporte da cidade.

"A partir dos dados fornecidos pelo TRE, identificamos os principais pontos de atenção e estruturamos duas linhas circulares para atender especialmente a Zona Norte. No primeiro turno, acompanhamos de perto a operação para garantir o deslocamento da população, e o mesmo trabalho será realizado agora, assegurando que todos possam exercer seu direito ao voto", afirmou.

A gratuidade nos ônibus municipais também será mantida durante o dia de votação, conforme determina a Lei Municipal nº 3.738, em vigor desde 2022. A operação especial seguirá até a meia-noite.

Demanda superou média dos fins de semana

Os resultados registrados no primeiro turno demonstraram o impacto da medida. O volume de passageiros foi cerca de 211% superior à média de embarques observada aos domingos de agosto e setembro, que era de 69,2 mil usuários. O número também ficou 65,7% acima da média dos sábados e representou 79,2% da demanda registrada nos dias úteis do mesmo período.

Mudanças em locais de votação motivaram planejamento

A operação especial foi estruturada após as alterações promovidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) em 11 locais de votação da cidade. As mudanças devem afetar mais de 17 mil eleitores.

A Região Norte concentra a maior parte das alterações, especialmente nos bairros Fonseca e Barreto. Entre as mudanças estão a desativação de alguns locais de votação, a criação de novos pontos e a redistribuição de eleitores para unidades já existentes.

De acordo com a Prefeitura, o planejamento levou em consideração a distribuição territorial dos novos locais de votação e as características da rede municipal de transporte, com o objetivo de garantir que os eleitores consigam chegar às urnas com mais facilidade e segurança.