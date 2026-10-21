Niterói: Prefeitura dá mais um passo para viabilizar a recuperação do Teatro Leopoldo Fróes - Divulgação/Ascom

Niterói: Prefeitura dá mais um passo para viabilizar a recuperação do Teatro Leopoldo FróesDivulgação/Ascom

Publicado 21/10/2026 11:04

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , assinou nesta terça-feira (20) o decreto de desapropriação do Teatro Leopoldo Fróes, um dos marcos históricos da produção cultural do município. Sem receber atividades desde 1991, o imóvel passará a integrar o patrimônio público municipal e será restaurado pela Prefeitura. A previsão é que as obras tenham início no começo de 2027.

A formalização do decreto ocorreu no gabinete do prefeito e contou com a presença do arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, do bispo auxiliar Dom Geraldo de Paula Souza e da primeira-dama Fernanda Neves.

Recuperação de patrimônio histórico

O imóvel pertence à Mitra Arquidiocesana de Niterói e vinha sendo alvo de negociações entre a Prefeitura e a Arquidiocese para viabilizar sua recuperação. A proposta é devolver ao antigo teatro sua função original, transformando-o novamente em um espaço voltado para apresentações artísticas, atividades culturais e eventos abertos à população.

Durante o anúncio, Rodrigo Neves destacou a importância histórica do equipamento para a cidade e afirmou que sua recuperação contribuirá para ampliar a oferta cultural e fortalecer o processo de revitalização da região central.

"O Leopoldo Fróes é parte da memória cultural de Niterói. Sua recuperação permitirá ampliar os espaços dedicados às artes e oferecer novas oportunidades para artistas e para o público", afirmou o prefeito.

Novo impulso para a cultura local

Além de preservar um dos principais símbolos das artes cênicas de Niterói, a restauração deverá criar novas oportunidades para grupos teatrais, coletivos culturais e produtores independentes. O projeto prevê a modernização do espaço, adequando-o às necessidades das produções contemporâneas sem perder suas características históricas.

Para a Arquidiocese, a iniciativa representa uma alternativa para garantir a preservação do imóvel. Dom José Francisco Rezende Dias ressaltou que a instituição não dispõe atualmente de recursos para promover a recuperação do teatro, classificando a parceria com o município como fundamental para devolver o espaço à população.

História de um palco emblemático

Inaugurado em 1973, o Teatro Leopoldo Fróes consolidou-se como um dos principais espaços culturais de Niterói. Antes de receber a atual denominação, o local funcionava como Teatro Alvorada. Sua transformação ocorreu quando passou a abrigar atividades promovidas pelo Instituto Niteroiense de Desenvolvimento Cultural (INDC), durante o período de reforma do Theatro Municipal.

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, o espaço recebeu espetáculos, experiências cênicas e projetos culturais que ajudaram a fortalecer a produção artística niteroiense. Com o encerramento das atividades, em 1991, a cidade perdeu um importante palco dedicado às artes.

Agora, a desapropriação abre caminho para que o equipamento volte a integrar o cenário cultural local após mais de três décadas fechado.

Projeto integra revitalização do Centro

A recuperação do Teatro Leopoldo Fróes faz parte das ações voltadas para a transformação do Centro de Niterói. Nos últimos anos, a região vem recebendo investimentos em infraestrutura, cultura, esporte e lazer com o objetivo de estimular a ocupação urbana e fortalecer a economia local.

Entre os empreendimentos que compõem esse processo estão o Mercado Municipal, a Arena Niterói, o Complexo de Atletismo Aída dos Santos, além de iniciativas como o Solar Notre Rêve, o futuro Museu do Cinema e a nova Catedral Católica.

As intervenções integram a estratégia de revitalização urbana do município, que busca valorizar o patrimônio histórico, ampliar a oferta de atividades culturais e promover a reocupação dos espaços públicos.

Obras previstas para 2027

Com a publicação do decreto de desapropriação, a Prefeitura avança para as próximas etapas necessárias à recuperação do imóvel. A expectativa é que as obras sejam iniciadas no início de 2027, permitindo que o tradicional teatro volte a receber espetáculos, artistas e público, retomando seu papel de referência cultural em Niterói.