Niterói: autores lançam livro sobre Belchior na Livraria da Travessa, em Icaraí - Divulgação/Ascom

Niterói: autores lançam livro sobre Belchior na Livraria da Travessa, em IcaraíDivulgação/Ascom

Publicado 21/10/2026 11:05





Lançado originalmente em 2021, o livro foi escrito pelos jornalistas Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti após uma extensa investigação sobre a década final da vida de Belchior. A nova edição será lançada oficialmente no dia 26 de outubro, data de nascimento do artista, durante um encontro com os autores na Livraria da Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro.



A publicação traz como novidade um posfácio que atualiza os leitores sobre os desdobramentos relacionados ao legado de Belchior desde o lançamento da primeira edição, além de um texto de apresentação assinado pela cantora Ana Cañas, uma das principais intérpretes de sua obra na atualidade.



Pesquisa percorreu mais de 10 mil quilômetros para reconstruir trajetória do artista

No ano em que o cantor e compositor Belchior completaria 80 anos e em que o álbum Alucinação celebra cinco décadas de lançamento, o livro Viver é Melhor que Sonhar – Os Últimos Caminhos de Belchior chega ao mercado em uma segunda edição. Publicada pela Garota FM Books em parceria com a Sonora Editora, a obra revisita o período mais enigmático da trajetória do artista cearense, marcado pelo seu afastamento da vida pública e pelos anos vividos longe dos holofotes.Lançado originalmente em 2021, o livro foi escrito pelos jornalistas Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti após uma extensa investigação sobre a década final da vida de Belchior. A nova edição será lançada oficialmente no dia 26 de outubro, data de nascimento do artista, durante um encontro com os autores na Livraria da Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro.A publicação traz como novidade um posfácio que atualiza os leitores sobre os desdobramentos relacionados ao legado de Belchior desde o lançamento da primeira edição, além de um texto de apresentação assinado pela cantora Ana Cañas, uma das principais intérpretes de sua obra na atualidade.

Para reconstituir os últimos caminhos percorridos por Belchior e sua companheira, Edna, os autores viajaram mais de 10 mil quilômetros entre 2017 e 2019, visitando cidades do Brasil e do Uruguai e entrevistando mais de 150 pessoas que cruzaram o caminho do músico durante o período em que esteve afastado da mídia.



A obra apresenta relatos de fãs, amigos e moradores que acolheram o artista em diferentes momentos de sua jornada, revelando detalhes de uma das histórias mais intrigantes da música brasileira contemporânea.



O sucesso da publicação também abriu caminho para novos projetos audiovisuais. A pesquisa realizada pelos autores deu origem a uma futura série documental e serviu de base para o longa-metragem Viver é Melhor que Sonhar, dirigido por Eduardo Albergaria, com estreia prevista para dezembro deste ano.



Além da repercussão junto ao público, o livro conquistou reconhecimento da crítica, vencendo o Prêmio Profissionais da Música, na categoria Biografia, e recebendo indicação ao CCXP Awards.



Serviço



Lançamento no Rio de Janeiro

26 de outubro de 2026 (segunda-feira)

19h

Livraria da Travessa Botafogo

Rua Voluntários da Pátria, 97, Botafogo, Rio de Janeiro

Bate-papo com Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti, com mediação do pesquisador Miguel Jost



Sessão de autógrafos em Niterói

30 de outubro de 2026 (sexta-feira)

18h

Livraria da Travessa Niterói

Rua Tavares de Macedo, 240, Icaraí



Livro: Viver é Melhor que Sonhar – Os Últimos Caminhos de Belchior

Autores: Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti

Editoras: Garota FM Books e Sonora Editora

Formato: 248 páginas | 21 x 14 cm

Preço sugerido: R$ 85,00

ISBNs: 978-85-85091-16-3 (Garota FM Books) | 978-65-88922-09-5 (Sonora Editora)