Niterói: autores lançam livro sobre Belchior na Livraria da Travessa, em IcaraíDivulgação/Ascom
Lançado originalmente em 2021, o livro foi escrito pelos jornalistas Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti após uma extensa investigação sobre a década final da vida de Belchior. A nova edição será lançada oficialmente no dia 26 de outubro, data de nascimento do artista, durante um encontro com os autores na Livraria da Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro.
A publicação traz como novidade um posfácio que atualiza os leitores sobre os desdobramentos relacionados ao legado de Belchior desde o lançamento da primeira edição, além de um texto de apresentação assinado pela cantora Ana Cañas, uma das principais intérpretes de sua obra na atualidade.
Pesquisa percorreu mais de 10 mil quilômetros para reconstruir trajetória do artista
A obra apresenta relatos de fãs, amigos e moradores que acolheram o artista em diferentes momentos de sua jornada, revelando detalhes de uma das histórias mais intrigantes da música brasileira contemporânea.
O sucesso da publicação também abriu caminho para novos projetos audiovisuais. A pesquisa realizada pelos autores deu origem a uma futura série documental e serviu de base para o longa-metragem Viver é Melhor que Sonhar, dirigido por Eduardo Albergaria, com estreia prevista para dezembro deste ano.
Além da repercussão junto ao público, o livro conquistou reconhecimento da crítica, vencendo o Prêmio Profissionais da Música, na categoria Biografia, e recebendo indicação ao CCXP Awards.
Serviço
26 de outubro de 2026 (segunda-feira)
19h
Livraria da Travessa Botafogo
Rua Voluntários da Pátria, 97, Botafogo, Rio de Janeiro
Bate-papo com Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti, com mediação do pesquisador Miguel Jost
Sessão de autógrafos em Niterói
30 de outubro de 2026 (sexta-feira)
18h
Livraria da Travessa Niterói
Rua Tavares de Macedo, 240, Icaraí
Livro: Viver é Melhor que Sonhar – Os Últimos Caminhos de Belchior
Autores: Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti
Editoras: Garota FM Books e Sonora Editora
Formato: 248 páginas | 21 x 14 cm
Preço sugerido: R$ 85,00
ISBNs: 978-85-85091-16-3 (Garota FM Books) | 978-65-88922-09-5 (Sonora Editora)
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