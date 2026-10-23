Niterói: competição terá provas de canoa havaiana e stand up paddle - Divulgação/Ascom

Niterói: competição terá provas de canoa havaiana e stand up paddleDivulgação/Ascom

Publicado 23/10/2026 09:00





A competição deve movimentar a orla de Charitas ao longo de todo o dia, reunindo esportistas de diferentes categorias e faixas etárias em disputas que valorizam tanto o alto rendimento quanto a participação de novos praticantes.



Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o apoio ao evento reforça a vocação náutica da cidade.



“Niterói tem uma relação muito forte com o mar e os esportes náuticos fazem parte dessa identidade. O Super Paddle reúne atletas de diferentes categorias, incentiva novos praticantes e transforma nossa orla em um grande espaço de esporte e convivência. É uma satisfação para a Prefeitura de Niterói, por meio da SMEL, apoiar mais uma etapa de um evento que já faz parte do calendário esportivo da cidade”, afirmou.



Valorização das mulheres na canoagem



A principal novidade desta edição será a separação dos horários de largada das categorias V1 e OC1 masculina e feminina. A medida tem como objetivo ampliar a visibilidade das atletas e reconhecer o crescimento da participação das mulheres na canoagem havaiana.



A organização acredita que a mudança contribuirá para oferecer maior protagonismo às competidoras, fortalecendo o desenvolvimento da modalidade e incentivando a presença feminina nas provas.



Programação começa ao amanhecer



A arena do evento será aberta às 6h, com início do check-in dos atletas às 6h05. A primeira prova do dia será a disputa dos 8 quilômetros das categorias V1 e OC1 Masculino, às 6h30.



Na sequência, às 7h45, será realizada a largada das categorias femininas das mesmas modalidades. Às 9h, entram em ação os competidores do Stand Up Paddle nas categorias All Board, Kids e Dog, com percursos de 400 metros, 1,5 quilômetro e 3 quilômetros.



A programação segue às 11h com as provas do SUP Elite, em percurso de 8 quilômetros, e da canoa havaiana OC6 nas categorias Estreante, Júnior, M60 e M70. Já às 12h15, as equipes das categorias Open, M40 e M50 da OC6 enfrentarão o percurso principal de 10 quilômetros.



O encerramento das competições na água ficará por conta da categoria OC6 Mista, com largada prevista para as 13h30. A cerimônia de premiação dos atletas está programada para começar às 15h.



Niterói como referência nos esportes náuticos



Nos últimos anos, Niterói tem consolidado sua posição como um dos principais polos dos esportes ligados ao mar no estado do Rio de Janeiro. Com uma extensa faixa litorânea e condições favoráveis para a prática esportiva, a cidade vem recebendo competições que atraem atletas de diversas regiões.



A realização de mais uma etapa do Super Paddle reforça esse cenário e transforma a Praia de Charitas em um ponto de encontro para atletas, equipes e admiradores das modalidades de remada, combinando esporte, lazer e integração com a paisagem da Baía de Guanabara.



Serviço: Praia de Charitas , em Niterói, recebe neste sábado (24), a partir das 6h, a 3ª etapa do Super Paddle, uma das principais competições de esportes de remada da região. Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o evento reunirá atletas de canoa havaiana e stand up paddle (SUP) em percursos que variam entre 400 metros e 10 quilômetros.A competição deve movimentar a orla de Charitas ao longo de todo o dia, reunindo esportistas de diferentes categorias e faixas etárias em disputas que valorizam tanto o alto rendimento quanto a participação de novos praticantes.Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o apoio ao evento reforça a vocação náutica da cidade.“Niterói tem uma relação muito forte com o mar e os esportes náuticos fazem parte dessa identidade. O Super Paddle reúne atletas de diferentes categorias, incentiva novos praticantes e transforma nossa orla em um grande espaço de esporte e convivência. É uma satisfação para a Prefeitura de Niterói, por meio da SMEL, apoiar mais uma etapa de um evento que já faz parte do calendário esportivo da cidade”, afirmou.A principal novidade desta edição será a separação dos horários de largada das categorias V1 e OC1 masculina e feminina. A medida tem como objetivo ampliar a visibilidade das atletas e reconhecer o crescimento da participação das mulheres na canoagem havaiana.A organização acredita que a mudança contribuirá para oferecer maior protagonismo às competidoras, fortalecendo o desenvolvimento da modalidade e incentivando a presença feminina nas provas.A arena do evento será aberta às 6h, com início do check-in dos atletas às 6h05. A primeira prova do dia será a disputa dos 8 quilômetros das categorias V1 e OC1 Masculino, às 6h30.Na sequência, às 7h45, será realizada a largada das categorias femininas das mesmas modalidades. Às 9h, entram em ação os competidores do Stand Up Paddle nas categorias All Board, Kids e Dog, com percursos de 400 metros, 1,5 quilômetro e 3 quilômetros.A programação segue às 11h com as provas do SUP Elite, em percurso de 8 quilômetros, e da canoa havaiana OC6 nas categorias Estreante, Júnior, M60 e M70. Já às 12h15, as equipes das categorias Open, M40 e M50 da OC6 enfrentarão o percurso principal de 10 quilômetros.O encerramento das competições na água ficará por conta da categoria OC6 Mista, com largada prevista para as 13h30. A cerimônia de premiação dos atletas está programada para começar às 15h.Nos últimos anos, Niterói tem consolidado sua posição como um dos principais polos dos esportes ligados ao mar no estado do Rio de Janeiro. Com uma extensa faixa litorânea e condições favoráveis para a prática esportiva, a cidade vem recebendo competições que atraem atletas de diversas regiões.A realização de mais uma etapa do Super Paddle reforça esse cenário e transforma a Praia de Charitas em um ponto de encontro para atletas, equipes e admiradores das modalidades de remada, combinando esporte, lazer e integração com a paisagem da Baía de Guanabara.

3ª Etapa do Super Paddle – Etapa Charitas

Data: 24 de outubro (sábado)

Horário: A partir das 6h (abertura da arena) | Premiação a partir das 15h

Local: Praia de Charitas, Niterói