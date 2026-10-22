Niterói: prédio do cinema recebe a execução de novas etapas estruturais e de acabamento dos espaços que irão compor o complexo cultural - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: prédio do cinema recebe a execução de novas etapas estruturais e de acabamento dos espaços que irão compor o complexo culturalLucas Benevides/Ascom

Publicado 22/10/2026 12:42

As obras de revitalização do antigo Cinema Icaraí e da Praça Getúlio Vargas estão avançando e começam a dar forma a um dos mais ambiciosos projetos culturais de Niterói. As intervenções, executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), integram a criação de um novo complexo cultural que promete transformar a região em um importante ponto de encontro para atividades artísticas, culturais e de lazer.

Nesta semana, o prefeito Rodrigo Neves vistoriou o andamento dos trabalhos e destacou a importância da recuperação do histórico prédio do Cinema Icaraí, que dará lugar ao futuro Cine Concerto Sérgio Mendes.

Segundo a Prefeitura, a proposta vai além da restauração arquitetônica do imóvel. O espaço está sendo preparado para receber atividades culturais diversificadas, ampliando as opções de entretenimento para moradores e visitantes e reforçando a vocação cultural de Niterói.

Patrimônio histórico ganha nova função cultural

O antigo Cinema Icaraí, um dos marcos arquitetônicos da cidade, passa por um processo de restauração que busca preservar suas características originais, especialmente a fachada em estilo art déco, uma das referências arquitetônicas da década de 1940 em Niterói.

As obras já avançaram para etapas estruturais e de acabamento. Entre os serviços concluídos está a concretagem das lajes das futuras salas de cinema. Também estão em andamento a construção de espaços destinados aos camarins, áreas administrativas, instalações elétricas e hidráulicas, além da restauração de elementos históricos presentes no antigo saguão.

O projeto prevê a implantação de duas salas de cinema, um salão de concertos para apresentações da Orquestra Sinfônica Nacional, espaços para a Orquestra da Universidade Federal Fluminense (UFF), áreas administrativas e um restaurante no pavimento superior.

O grande auditório multifuncional poderá receber concertos, espetáculos culturais e exibições cinematográficas, contando com tecnologia adaptável para diferentes formatos de eventos.

Praça Getúlio Vargas passa por ampla requalificação

Paralelamente à recuperação do cinema, a Praça Getúlio Vargas também recebe uma ampla reforma urbana. As intervenções incluem a implantação de playground, novos jardins, áreas de convivência, pavimentação interna e revitalização das calçadas no entorno.

Outro destaque será a construção de um espaço destinado aos animais de estimação, além da instalação de equipamentos voltados para atividades físicas e lazer da população.

As obras de drenagem já foram concluídas e as próximas etapas incluem a implantação de rampas de acessibilidade, nova iluminação pública, quiosques, equipamentos de ginástica para idosos e medidas de moderação do tráfego para aumentar a segurança de pedestres.

O projeto também contempla áreas destinadas à realização de feiras, apresentações culturais e pequenos eventos ao ar livre, fortalecendo o uso da praça como espaço de convivência comunitária.

Integração entre cultura, lazer e mobilidade

A requalificação conjunta do Cinema Icaraí e da Praça Getúlio Vargas faz parte da estratégia municipal de valorização dos espaços públicos e do patrimônio histórico. A expectativa é que o novo complexo contribua para dinamizar a economia local, estimular atividades culturais e ampliar a circulação de moradores e turistas na região.

Ao final das intervenções, o trecho em frente ao cinema receberá paisagismo renovado, bancos, canteiros e pavimentação em pedra portuguesa, reforçando a integração entre os dois espaços e criando um ambiente voltado à cultura, ao lazer e à convivência urbana.