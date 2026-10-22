Niterói: crianças e adolescentes participam do projeto gratuito de tênis de mesa - Divulgação/Ascom

Niterói: crianças e adolescentes participam do projeto gratuito de tênis de mesaDivulgação/Ascom

Publicado 22/10/2026 12:41

Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos têm a oportunidade de praticar esporte gratuitamente em Niterói através do projeto Transpetro Tênis de Mesa – Inclusão e Desenvolvimento. A iniciativa, realizada pela Fundação FASPAR com patrocínio da Transpetro, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

As atividades acontecem no Espaço Nova Geração, instalado no CIEP Esther Botelho Orestes, no bairro Cantagalo, e disponibilizam 120 vagas gratuitas. Desde o início das aulas, em setembro, cerca de 40 jovens já foram matriculados.

Mais do que ensinar a modalidade esportiva, o projeto busca utilizar o tênis de mesa como uma ferramenta de formação humana, incentivando o desenvolvimento pessoal, a convivência social e a construção da cidadania entre os participantes.

Esporte aliado à educação e à inclusão social

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, iniciativas como essa contribuem para ampliar o acesso de crianças e adolescentes às atividades esportivas e oferecem alternativas saudáveis de ocupação do tempo livre.

As aulas são realizadas às segundas, terças e quartas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde, e são conduzidas sob a coordenação técnica da atleta Valesca Maranhão. Além dos fundamentos do tênis de mesa, os participantes são estimulados a desenvolver valores como disciplina, respeito, responsabilidade, autonomia, empatia e trabalho em equipe.

O projeto também conta com atividades socioeducativas voltadas à formação cidadã. Entre elas, os alunos participaram recentemente da palestra "Desmontando Rótulos: Um papo aberto sobre Estereótipos e Preconceitos Silenciosos", conduzida pela assistente social Suiane Pinheiro, promovendo reflexões sobre respeito às diferenças, inclusão e convivência harmoniosa.

Vagas continuam disponíveis

Com vagas ainda abertas, o projeto pretende ampliar o número de participantes nos próximos meses. Os responsáveis interessados podem obter informações e realizar inscrições diretamente pelo telefone e WhatsApp disponibilizados pela organização.

A proposta integra um conjunto de ações que utilizam o esporte como instrumento de transformação social, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes da cidade.

Serviço

Projeto Transpetro Tênis de Mesa – Inclusão e Desenvolvimento

Local: Espaço Nova Geração (CIEP Esther Botelho Orestes)

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, nº 339, Cantagalo, Niterói

Dias das aulas: Segundas, terças e quartas-feiras

Horários - Manhã: 8h30 às 11h30 - Tarde: 13h30 às 16h20

Público-alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos

Gratuito

Informações e inscrições: (21) 96687-5847 (telefone e WhatsApp)