Niterói: Som Doce da Grota apresenta concertos gratuitos no final de semanaDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
A expressividade das flautas doces e sua capacidade de transmitir emoções estarão em destaque no concerto "Mestres do Barroco: A Retórica dos Afetos através das Flautas Doces", que será apresentado pelo grupo Som Doce da Grota em Niterói. As apresentações acontecem nesta sexta-feira (23), às 19h, na Sociedade Fluminense de Fotografia, no Centro, e no sábado (24), às 10h30, na Igreja Presbiteriana Betânia, em Icaraí. A entrada é gratuita.

O espetáculo propõe ao público uma imersão no universo musical dos séculos XVII e XVIII, período conhecido como a "Era de Ouro" da flauta doce. O repertório reúne composições de importantes nomes da música barroca, como Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Georg Philipp Telemann, Jean-Baptiste Lully e Marc-Antoine Charpentier.

Música como expressão dos sentimentos

O concerto tem como eixo central a chamada Teoria dos Afetos, conceito amplamente utilizado pelos compositores do período barroco para despertar emoções específicas por meio da música. Na época, elementos como melodia, ritmo e harmonia eram cuidadosamente elaborados para expressar estados de espírito e sentimentos.

Durante as apresentações, o público poderá perceber como essa linguagem musical se manifesta através das diferentes sonoridades das flautas doces e da interação entre os instrumentos, revelando nuances emocionais presentes nas obras executadas.

Formação musical e democratização da cultura

Integrante do Espaço Cultural da Grota, o grupo Som Doce da Grota desenvolve um trabalho voltado à valorização da música instrumental e à formação artística de jovens músicos. A iniciativa também busca aproximar o público de repertórios históricos, promovendo o acesso gratuito à cultura e incentivando a apreciação da música de concerto.

As apresentações unem pesquisa musical, sensibilidade artística e educação cultural, proporcionando uma experiência que dialoga tanto com apreciadores da música clássica quanto com quem deseja conhecer mais sobre a produção barroca.

SERVIÇO

Som Doce da Grota — “Mestres do Barroco: A Retórica dos Afetos através das Flautas Doces”
Sexta-feira, 23 de outubro
Horário: 19h
Local: Sociedade Fluminense de Fotografia
Endereço: Rua Dr. Celestino, 115 – Centro – Niterói
Sábado, 24 de outubro
Horário: 10h30
Local: Igreja Presbiteriana Betânia de Icaraí
Endereço: Rua Otávio Carneiro, 144 – Icaraí - Niterói
Entrada gratuita nas duas apresentações.