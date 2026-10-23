Niterói: Som Doce da Grota apresenta concertos gratuitos no final de semanaDivulgação/Ascom
O espetáculo propõe ao público uma imersão no universo musical dos séculos XVII e XVIII, período conhecido como a "Era de Ouro" da flauta doce. O repertório reúne composições de importantes nomes da música barroca, como Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Georg Philipp Telemann, Jean-Baptiste Lully e Marc-Antoine Charpentier.
Música como expressão dos sentimentos
O concerto tem como eixo central a chamada Teoria dos Afetos, conceito amplamente utilizado pelos compositores do período barroco para despertar emoções específicas por meio da música. Na época, elementos como melodia, ritmo e harmonia eram cuidadosamente elaborados para expressar estados de espírito e sentimentos.
Durante as apresentações, o público poderá perceber como essa linguagem musical se manifesta através das diferentes sonoridades das flautas doces e da interação entre os instrumentos, revelando nuances emocionais presentes nas obras executadas.
Formação musical e democratização da cultura
Integrante do Espaço Cultural da Grota, o grupo Som Doce da Grota desenvolve um trabalho voltado à valorização da música instrumental e à formação artística de jovens músicos. A iniciativa também busca aproximar o público de repertórios históricos, promovendo o acesso gratuito à cultura e incentivando a apreciação da música de concerto.
As apresentações unem pesquisa musical, sensibilidade artística e educação cultural, proporcionando uma experiência que dialoga tanto com apreciadores da música clássica quanto com quem deseja conhecer mais sobre a produção barroca.
SERVIÇO
Som Doce da Grota — “Mestres do Barroco: A Retórica dos Afetos através das Flautas Doces”
Horário: 19h
Local: Sociedade Fluminense de Fotografia
Endereço: Rua Dr. Celestino, 115 – Centro – Niterói
Horário: 10h30
Local: Igreja Presbiteriana Betânia de Icaraí
Endereço: Rua Otávio Carneiro, 144 – Icaraí - Niterói
Entrada gratuita nas duas apresentações.
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