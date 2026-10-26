Niterói: novo convênio prevê atendimento 24 horas, integração de dados e estrutura física dedicada à cidade - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: novo convênio prevê atendimento 24 horas, integração de dados e estrutura física dedicada à cidadeClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 26/10/2026 12:30

A cidade de Niterói renovou e ampliou sua parceria com o Disque Denúncia , fortalecendo as ações de inteligência e monitoramento na área de segurança pública. A principal novidade é a criação de uma base operacional exclusiva para o município, a primeira unidade do programa instalada fora da capital fluminense.

A iniciativa será coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da Prefeitura e inclui atendimento ininterrupto, durante 24 horas por dia, além da implantação de um painel de monitoramento específico para Niterói, integrado às plataformas municipais de segurança.

A cerimônia de formalização contou com a presença do secretário executivo, Felipe Peixoto; do secretário do GGIM, Felipe Ordacgy; do secretário municipal de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas; e do presidente do Disque Denúncia e do Instituto MovRio, Renato Almeida.

Estrutura inédita fortalece integração das informações

A nova etapa da parceria representa uma customização dos serviços do Disque Denúncia para atender às demandas específicas de Niterói. Até então, as operações e o processamento das informações permaneciam concentrados na sede da capital.

Segundo o secretário executivo Felipe Peixoto, a instalação da base na cidade marca um avanço importante na estratégia de integração entre os órgãos de segurança e inteligência.

“Já existia uma cooperação com o Disque Denúncia para compartilhamento de informações, mas toda a operação permanecia centralizada no Rio de Janeiro. Agora, Niterói passará a contar com uma presença física própria, algo inédito fora da capital. Isso reforça a integração entre os dados do Observatório de Segurança Pública, do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e da Guarda Municipal, ampliando nossa capacidade operacional e de análise”, destacou.

Participação da população cresce mais de 36%

A ampliação da parceria ocorre em um momento de aumento significativo da participação dos moradores por meio do canal de denúncias.

Levantamento do Disque Denúncia aponta que, entre agosto de 2024 e agosto de 2026, foram registradas 9.019 denúncias relacionadas a ocorrências em Niterói. No primeiro período analisado, houve 3.813 registros. Já entre agosto de 2025 e agosto de 2026, o número subiu para 5.205 comunicações, representando um crescimento de 36,5%.

Para o secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, a nova estrutura reforça o papel do cidadão como agente fundamental na construção da segurança pública.

“Essa base municipal funciona como um elo direto entre a população e os órgãos de segurança. Além de operar 24 horas por dia, ela fortalece a integração com as polícias, com o CISP e com a Guarda Municipal. Quando investimos no Disque Denúncia, estamos investindo no cidadão e na sua participação ativa na construção de uma cidade mais segura”, afirmou.

Denúncias contribuíram para prisões e ações policiais

As informações encaminhadas pela população por meio do canal também têm servido como apoio para operações das forças de segurança.

Dados do programa mostram que, entre agosto de 2024 e agosto de 2026, denúncias recebidas resultaram na prisão de 311 pessoas e na autuação de outras 66. No mesmo período, o bairro do Fonseca liderou o volume de registros, com 1.062 denúncias, seguido pelo Centro, que contabilizou 796 ocorrências.

O detalhamento territorial das informações tem sido utilizado para direcionar ações preventivas e operacionais em diferentes regiões da cidade.

Atendimento será ininterrupto e integrado às secretarias municipais

A nova unidade contará com uma equipe formada por seis analistas capacitados especificamente para atuar em Niterói. Além da recepção das denúncias, o sistema permitirá o encaminhamento automático das informações para os órgãos municipais responsáveis por cada demanda.

De acordo com o presidente do Disque Denúncia, Renato Almeida, a operação contínua será um dos principais diferenciais da nova fase do programa.

“A base contará com profissionais treinados para qualificar as informações recebidas e encaminhá-las rapidamente aos setores competentes. Com o atendimento funcionando 24 horas, denúncias relacionadas à ordem pública, especialmente durante a noite, chegarão de forma imediata aos órgãos municipais”, explicou.

Outro avanço previsto no convênio é a criação de um app específico para Niterói. A ferramenta reunirá dados sobre tipos de denúncias, localização das ocorrências e outros indicadores relevantes para a gestão da segurança pública.

As informações serão integradas aos sistemas do município, permitindo análises mais precisas e auxiliando no planejamento de ações preventivas, fiscalização e monitoramento em diferentes regiões da cidade.

Com a ampliação da parceria, a Prefeitura aposta na combinação entre tecnologia, inteligência e participação da população para fortalecer as políticas de segurança e ampliar a capacidade de resposta dos órgãos municipais.