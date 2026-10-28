Niterói: 11ª edição do Congresso Brasileiro de Energia Solar (CBENS 2026) acontece na cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: 11ª edição do Congresso Brasileiro de Energia Solar (CBENS 2026) acontece na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 28/10/2026 13:53

Niterói sedia, até o dia 30 de outubro, a 11ª edição do Congresso Brasileiro de Energia Solar (CBENS 2026), considerado um dos mais importantes fóruns técnico-científicos do país voltados ao desenvolvimento de tecnologias de energia solar e fontes renováveis. Realizado no Distrito de Inovação da Cantareira, o encontro reúne pesquisadores, universidades, empresas e gestores públicos em uma programação dedicada à inovação e à sustentabilidade.

A abertura do congresso contou com a participação de autoridades, representantes da comunidade acadêmica e profissionais do setor energético. Durante a cerimônia, a vice-prefeita e secretária municipal de Resiliência e Clima, Isabel Swan, destacou a estratégia de longo prazo adotada pela cidade para integrar ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável.

Segundo ela, o Distrito de Inovação da Cantareira foi concebido para aproximar universidades, centros de pesquisa e investimentos privados, fortalecendo a produção de conhecimento e a criação de soluções voltadas aos desafios ambientais e energéticos. A vice-prefeita também ressaltou que a ampliação do uso da energia solar está diretamente ligada à redução das emissões de carbono e à construção de uma matriz energética mais limpa para o futuro.

A escolha de Niterói como sede da primeira edição do congresso realizada no Estado do Rio de Janeiro reflete a política municipal de incentivo à ciência, à tecnologia e à inovação. O espaço da Cantareira tem sido apontado como um ambiente estratégico para promover a conexão entre pesquisa acadêmica, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.

Para os organizadores, o congresso representa uma oportunidade de fortalecer o diálogo entre diferentes setores e ampliar a cooperação em torno de projetos voltados à expansão das energias renováveis. O coordenador-geral do CBENS 2026 e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Gilberto Figueiredo Pinto Filho, destacou a relevância da integração entre instituições de ensino, pesquisadores e órgãos públicos para impulsionar a produção científica e tecnológica.

Já a presidente da Associação Brasileira de Energia Solar (ABENS), Marília Braga, ressaltou que a comunidade científica tem papel fundamental para garantir que a transição energética ocorra de forma equilibrada, promovendo desenvolvimento econômico aliado à inclusão social e à sustentabilidade ambiental.

Parque Solar amplia investimentos em energia limpa

Além de sediar debates sobre o futuro da matriz energética brasileira, Niterói também tem investido em projetos voltados à geração de energia renovável. Um dos destaques é o Parque Solar do Morro da Boa Vista, inaugurado em julho deste ano, no bairro São Lourenço.

Segundo a Prefeitura, a estrutura é a primeira usina solar municipal instalada em uma comunidade no país e integra a política local de incentivo à energia limpa. O projeto recebeu investimentos de R$ 7,7 milhões e ocupa uma área de cerca de 36 mil metros quadrados.

A expectativa é que a usina produza aproximadamente 150 mil quilowatts-hora (kWh) por mês, energia destinada ao abastecimento de equipamentos públicos municipais. Além da redução dos custos com eletricidade, a iniciativa contribui para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa.

O empreendimento também incorpora medidas ambientais complementares, como sistemas de drenagem e captação de água da chuva, com capacidade de armazenamento de aproximadamente 30 mil litros. A água poderá ser utilizada na manutenção dos painéis solares e em ações de apoio ao combate a incêndios. As intervenções ainda auxiliam na contenção de processos erosivos e no fortalecimento da resiliência climática da região.

De acordo com Isabel Swan, a implantação do parque demonstra que a agenda de sustentabilidade da cidade vai além do planejamento e se traduz em ações concretas voltadas à construção de uma Niterói mais preparada para os desafios ambientais do futuro.

A energia solar também faz parte da infraestrutura do Distrito de Inovação da Cantareira e integra um conjunto de iniciativas municipais que buscam conciliar desenvolvimento urbano, preservação ambiental e qualidade de vida para a população.