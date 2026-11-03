Niterói: operação do 12 BPM ocorreu após denúncia sobre tráfico de drogas - Reprodução/Internet

Niterói: operação do 12 BPM ocorreu após denúncia sobre tráfico de drogasReprodução/Internet

Publicado 03/11/2026 13:46

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (3) durante uma operação da Polícia Militar na comunidade Nova Brasília, na região conhecida como Gelo, em Niterói . A ação foi realizada por agentes do 12º BPM após denúncias sobre a atuação de traficantes na localidade.





De acordo com a Polícia Militar, equipes intensificavam o patrulhamento na comunidade para apurar informações relacionadas ao tráfico de drogas quando encontraram um grupo de suspeitos. Ainda segundo a corporação, os homens teriam atirado contra os policiais, dando início a um confronto armado.



Após a troca de tiros, os agentes realizaram um cerco na área e iniciaram buscas para localizar os envolvidos. Durante a operação, um suspeito foi encontrado e detido. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola e um rádio comunicador.



Os demais integrantes do grupo conseguiram escapar antes da chegada das equipes. Até o fechamento desta reportagem, não havia registro de outras prisões nem informações sobre feridos em decorrência do confronto.



Além da arma apreendida com o suspeito, os militares recolheram outros materiais que, segundo a polícia, seriam utilizados por criminosos que atuam na comunidade. Entre os itens estavam mais dois rádios comunicadores e uma balança de precisão. LEIA MAIS: Ação do 12º BPM na Vila Ipiranga termina em prisão e apreensão de drogas De acordo com a Polícia Militar, equipes intensificavam o patrulhamento na comunidade para apurar informações relacionadas ao tráfico de drogas quando encontraram um grupo de suspeitos. Ainda segundo a corporação, os homens teriam atirado contra os policiais, dando início a um confronto armado.Após a troca de tiros, os agentes realizaram um cerco na área e iniciaram buscas para localizar os envolvidos. Durante a operação, um suspeito foi encontrado e detido. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola e um rádio comunicador.Os demais integrantes do grupo conseguiram escapar antes da chegada das equipes. Até o fechamento desta reportagem, não havia registro de outras prisões nem informações sobre feridos em decorrência do confronto.Além da arma apreendida com o suspeito, os militares recolheram outros materiais que, segundo a polícia, seriam utilizados por criminosos que atuam na comunidade. Entre os itens estavam mais dois rádios comunicadores e uma balança de precisão.

Equipamentos foram localizados na comunidade



Conforme informou a corporação, os equipamentos foram localizados em um ponto da comunidade apontado como área de comercialização de drogas. Todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos periciais e de investigação.



Após a ação, o homem detido foi levado para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado. A arma e os demais objetos recolhidos também foram apresentados à autoridade policial. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.



A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias da ocorrência, identificar os demais suspeitos que fugiram e verificar a participação de cada envolvido nos fatos.



A PM reforça que denúncias sobre atividades criminosas podem ser feitas de forma anônima por meio dos canais oficiais, incluindo o Disque Denúncia. Em situações de emergência, a orientação é acionar imediatamente o telefone 190.