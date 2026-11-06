Niterói: OAB Niterói, presidida por Pedro Gomes, receberá representantes da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) - Divulgação/OAB Niterói

Niterói: OAB Niterói, presidida por Pedro Gomes, receberá representantes da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)Divulgação/OAB Niterói

Publicado 06/11/2026 09:40

Em defesa de uma advocacia valorizada e motivada, a OAB Niterói , presidida por Pedro Gomes, receberá, no próximo dia 10 de novembro, representantes da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) para apresentar fatos e demandas que evidenciam a demora na tramitação processual na Comarca de Niterói e cobrar providências para garantir maior celeridade à Justiça.





O encontro será realizado a partir das 14h, no auditório da entidade, com a participação de Pedro Gomes e de toda a diretoria da OAB Niterói; de Ana Tereza Basílio, presidente da OAB/RJ; de Carolina Miraglia, presidente da Comissão de Celeridade Processual da OAB/RJ; e de Maria Auxiliadora Espíndola, ouvidora-geral da OAB Niterói. Também estarão presentes conselheiros, representantes da Ouvidoria, Prerrogativas, Procuradoria e Celeridade Processual da instituição, bem como advogados que reivindicam soluções para a demora na análise, no andamento e na conclusão dos processos judiciais.



“Estamos juntos por uma Justiça mais célere, eficiente e comprometida com os direitos dos cidadãos. A demora na tramitação dos processos prejudica o exercício da advocacia e, principalmente, afeta quem aguarda uma resposta do Poder Judiciário. Nosso compromisso é ouvir a classe, apresentar situações concretas e cobrar providências para que os processos tenham andamento adequado e as demandas da sociedade recebam a atenção necessária”, destaca Pedro Gomes. LEIA MAIS: OAB Niterói convida para evento sobre Outubro Rosa O encontro será realizado a partir das 14h, no auditório da entidade, com a participação de Pedro Gomes e de toda a diretoria da OAB Niterói; de Ana Tereza Basílio, presidente da OAB/RJ; de Carolina Miraglia, presidente da Comissão de Celeridade Processual da OAB/RJ; e de Maria Auxiliadora Espíndola, ouvidora-geral da OAB Niterói. Também estarão presentes conselheiros, representantes da Ouvidoria, Prerrogativas, Procuradoria e Celeridade Processual da instituição, bem como advogados que reivindicam soluções para a demora na análise, no andamento e na conclusão dos processos judiciais.“Estamos juntos por uma Justiça mais célere, eficiente e comprometida com os direitos dos cidadãos. A demora na tramitação dos processos prejudica o exercício da advocacia e, principalmente, afeta quem aguarda uma resposta do Poder Judiciário. Nosso compromisso é ouvir a classe, apresentar situações concretas e cobrar providências para que os processos tenham andamento adequado e as demandas da sociedade recebam a atenção necessária”, destaca Pedro Gomes.

Iniciativa reafirma compromisso da OAB



A iniciativa é resultado da escuta das reivindicações da advocacia niteroiense. Entre os principais problemas que serão apresentados ao TJRJ estão processos que permanecem meses sem conclusão; citações, intimações e mandados que demoram a ser expedidos; pedidos de tutela de urgência sem análise em prazo razoável; limitações e dificuldades de atendimento pelo Balcão Virtual; além dos prejuízos enfrentados pelos jurisdicionados diante da demora na prestação jurisdicional.



Com a iniciativa, a OAB Niterói reafirma seu compromisso com a defesa das prerrogativas profissionais, a valorização da advocacia e a busca por soluções efetivas para assegurar uma Justiça mais ágil e acessível à população.