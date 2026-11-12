Niterói: Corte Momesca é considerada uma das etapas mais simbólicas da organização carnavalesca da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: Corte Momesca é considerada uma das etapas mais simbólicas da organização carnavalesca da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 12/11/2026 08:30

A preparação para o Carnaval de Niterói 2027 ganhou um de seus momentos mais tradicionais com a escolha da nova Corte Momesca da cidade. Em uma noite marcada por muito samba, emoção e celebração da cultura popular, Felipe Silva e Giovanna Marques foram eleitos Rei Momo e Rainha do Carnaval, respectivamente, durante evento realizado na quadra da Unidos do Viradouro.





A cerimônia, promovida pela Prefeitura de Niterói por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), também definiu Isabelly Barboza como primeira princesa e Laryssa Maravilha como segunda princesa. Ao todo, 44 participantes disputaram os títulos, sendo 22 homens e 22 mulheres, demonstrando o interesse e a relevância da tradição para o carnaval da cidade.



A eleição reuniu representantes de diferentes comunidades e agremiações ligadas ao samba, em uma festa que reuniu familiares, amigos, torcedores e amantes da folia. Durante as apresentações, os concorrentes mostraram desenvoltura, carisma e habilidade na dança ao som da bateria da escola de samba Império de Charitas, que animou a noite ao lado do dançarino Davi Leandro. LEIA MAIS: Carnaval de Niterói brilha na estreia da nova passarela mesmo sob chuva A cerimônia, promovida pela Prefeitura de Niterói por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), também definiu Isabelly Barboza como primeira princesa e Laryssa Maravilha como segunda princesa. Ao todo, 44 participantes disputaram os títulos, sendo 22 homens e 22 mulheres, demonstrando o interesse e a relevância da tradição para o carnaval da cidade.A eleição reuniu representantes de diferentes comunidades e agremiações ligadas ao samba, em uma festa que reuniu familiares, amigos, torcedores e amantes da folia. Durante as apresentações, os concorrentes mostraram desenvoltura, carisma e habilidade na dança ao som da bateria da escola de samba Império de Charitas, que animou a noite ao lado do dançarino Davi Leandro.

Escolha marca contagem regressiva para a folia



Considerada uma das etapas mais simbólicas da organização carnavalesca, a definição da Corte Momesca representa o início da contagem regressiva para os desfiles e eventos que irão movimentar a cidade em 2027. Os vencedores terão a missão de representar oficialmente o Carnaval de Niterói em atividades culturais, promocionais e eventos ligados à festa ao longo dos próximos meses.



O presidente da Neltur, André Bento, destacou que a escolha dos representantes é parte importante do planejamento da folia e reforça o compromisso da administração municipal com a valorização do Carnaval como expressão cultural e também como atividade geradora de emprego, renda e turismo.



Segundo ele, a cidade vem investindo na profissionalização da festa e no fortalecimento das escolas de samba, buscando oferecer um evento cada vez mais estruturado tanto para os moradores quanto para os visitantes que escolhem Niterói como destino durante o período carnavalesco.



A disputa foi avaliada por uma comissão julgadora composta por especialistas convidados, que analisaram critérios como simpatia, presença de palco, estética corporal e desempenho no samba. Após a apuração das notas, os nomes dos vencedores foram anunciados sob aplausos e muita comemoração.



A emoção tomou conta dos eleitos. Felipe Silva, representante da Experimenta da Ilha, celebrou a conquista com entusiasmo e agradeceu o apoio recebido durante toda a trajetória até o concurso. Visivelmente emocionado, ele ressaltou a importância do título e afirmou que pretende representar a cidade com dedicação ao longo do reinado.



Já Giovanna Marques destacou a realização de um sonho construído desde a infância. A nova Rainha do Carnaval lembrou sua ligação com a cultura carnavalesca e afirmou que a conquista simboliza o desejo de muitas meninas que acompanham e vivem a tradição do samba em Niterói.



A primeira princesa, Isabelly Barboza, também viveu um momento especial. Ela destacou que o título possui um significado familiar, já que a paixão pelo Carnaval atravessa gerações em sua família. Para a vencedora, a coroação representa a continuidade de uma história construída por mulheres que sempre mantiveram viva a relação com a festa.



A segunda princesa, Laryssa Maravilha, ressaltou o orgulho de representar a cidade onde nasceu e cresceu. Segundo ela, fazer parte da Corte Momesca é uma grande honra e uma oportunidade de contribuir para o fortalecimento da cultura local.



A cerimônia contou ainda com a presença de autoridades municipais, integrantes da organização do Carnaval 2027 e representantes da Neltur. Com a definição da nova Corte Momesca, Niterói dá mais um passo na preparação para a maior festa popular do país, reforçando a tradição do samba e a expectativa para uma edição que promete movimentar a cidade e atrair foliões de diversas regiões.