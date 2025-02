Buracos no asfalto são alto risco para motoristas na rodovia - Reprodução redes sociais

Publicado 04/02/2025 19:59 | Atualizado 04/02/2025 19:59

A Justiça determinou que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), adote medidas urgentes para melhorar a segurança na Rodovia RJ-130, a Terê-Fri. A decisão, proferida na quarta-feira (28), atende a um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que em 2016 ajuizou ação civil pública para que medidas fossem tomadas para reduzir os riscos na rodovia.

Mesmo com todas as recentes intervenções na rodovia, com obras de recapeamento do governo estadual iniciadas ainda em 2021, orçada em mais de R$ 63 milhões, um trecho já no município de Nova Friburgo continua com asfalto em condições precárias, muitos buracos e carente de sinalização viária.

Também foi solicitado que seja apresentado um plano de segurança viária para a rodovia, com ações imediatas de drenagem, estabilização, iluminação e reparo do asfalto nos trechos mais perigosos.

“Passados mais de três anos desde a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que manteve a sentença, não há mais tempo a perder. A demora na adoção das medidas compromete a segurança de motoristas e pedestres que utilizam diariamente essa rodovia, fundamental para a interligação entre Nova Friburgo e Teresópolis”, destacou o MP na ação.