Prefeitura de Nova FriburgoReprodução mídias sociais

Publicado 31/01/2025 13:17

O município de Nova Friburgo foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização no valor de R$ 25 mil por assédio moral a uma servidora municipal exonerada em 2024. Na ação, a servidora alegou assédio moral, perseguição e tortura psicológica dentro do ambiente de trabalho.

A um veículo de imprensa, a ex-servidora que não foi identificada afirmou que era responsável por montar processos e dar despachos, que "várias vezes foram retirados sob ameaças". Segundo ela, "ou retirava despachos do processo, ou havia exoneração. Sempre que desagradava interesses deles, havia ameaça". A mulher também diz ter sido impedida de entrar no setor e teria sido colocada para trabalhar numa sala escura.

A decisão foi em primeira instância e cabe recurso. A Prefeitura de Nova Friburgo informou, em nota, que o Município ainda não foi devidamente intimado. "Tão logo o seja, apresentará recurso cabível dentro do prazo legal, objetivando a reforma da sentença", diz a nota.